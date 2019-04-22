На Центральный стадион в Туле не пустят болельщиков из черного списка

22 апреля на Центральном стадионе «Арсенал» в Туле открыли комнату оперативного управления. В ней сосредоточилась система распознавания лиц, которая функционирует на стадионе с 2018 года.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Камеры помогают вычислить по биометрическим данным болельщиков, которым по решению суда запрещено посещать стадион. На практике это выглядит так: система идентификации располагается в турникетах.

Фото: Алексей ФОКИН

За считаные мгновения она сверяет внешность болельщика с фотографией из черного списка и сигнализирует о нарушителе, если таковой пытается пройти.

Фото: Алексей ФОКИН

После этого турникет автоматически блокируется и не пропускает его. Затем стюарды выводят нарушителя из общей очереди и передают в руки полицейских.

Каждую игру удается выявить как минимум 1-2 болельщиков, попавших в черный список. Один из таких случаев произошел 13 апреля в Туле. Биометрическая система распознавания лиц не пустила болельщика на матч «Арсенал» - «Урал». Нарушителю было запрещено в течение 5 лет посещать спортивные мероприятия. Несмотря на это, он попытался пройти на стадион, за что и поплатился.

Найдут и на трибунах

Скрыться от камер «запретчику» не удастся даже если он все-таки проскочил на стадион. В комнату оперативного управления выводится также картинка из самого спортивного ядра.

Фото: Алексей ФОКИН

За происходящим на трибунах в ходе матча в режиме реального времени следят сотрудники правоохранительных органов. С помощью камер в том числе можно выявить с какого сектора зашел нарушитель, и также определить где он находится в настоящий момент.

Фото: Алексей ФОКИН

Также полицейские могут увидеть, где произошло правонарушение (например, если кто-то зажег файер или начал ломать стулья) и отследить человека, который его совершил.

Фото: Алексей ФОКИН

- В самом центральном спортивном ядре 50 камер видеонаблюдения. Снаружи по индентификации лиц болельщиков расположено 34 камеры, 1 в запасе. Эти камеры также круглосуточно ведут наблюдение на входах, - говорит директор МАУ «Спортивные объекты» Никита Родин. - На текущий момент того обеспечения, которое сейчас есть, хватает для нужд стадиона. Сейчас мы согласовываем проект, будут выделяться ассигнования для установки видеонаблюдения вокруг центрального спортивного ядра.

Задача — не допустить нарушений

Комнату оперативного управления на Центральном стадионе открыли в преддверии матча «Арсенала» со «Спартаком». Напомним, игра состоится в Туле 25 апреля в 20.30.

Болельщики московского клуба широко известны своим провокационным поведением. В 2017 году после финального свистка в матче со «Спартаком» его фанаты прорвались на поле. В результате тульский стадион лишился сетки, ворот, угловых флажков, кусков газона и других элементов, которые можно было унести с собой.

Фото: Алексей ФОКИН

- Мы открываем этот пункт перед топовым матчем со «Спартаком». Для нас этот матч тоже очень важен. Наша задача — не допустить серьезных нарушений правопорядка не до матча на улицах города и области, не во время его проведения, - отметил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. - Болельщики «Спартака», на мой взгляд, несколько отличаются от других болельщиков. Часть из них я бы не назвал болельщиками, они являются хулиганами. К таким мы будем применять самые жесткие меры, предусмотренные законом.