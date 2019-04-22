Уютные дворы улучшают качество жизни туляков

Весна – время преображений. С наступлением этого времени годы Тула хорошеет с каждым днем. После уборки накопившегося мусора во время общегородских субботников, стало очевидно, насколько преобразился каждый уголок города.

Фото Алексея Фокина.

Во многих дворах многоквартирных домов проведены работы по благоустройству. Это очень важно для повышения качества жизни туляков.

Дворовая территория на Кутузова, 13.

Все больше появляется ярких и безопасных детских городков, отремонтированных проездов. Более современные и функциональные площадки, общественные пространства помогают тулякам комфортно жить, работать и отдыхать.

Фото Алексея Фокина.

Все работы проводятся капитально. Помимо асфальтирования дорог и тротуаров установки скамеек и урн во дворах устанавливаются спортивные и игровые объекты с резиновым покрытием, современным оборудованием, освещением, ограждениями.

Благоустрооенный двор по адресу Кутузова,43

Безопасные, яркие, хорошо оснащенные места для игр и спорта, удобные и чистые дворы не только делают жизнь динамичней, но и каждый день создают настроение.