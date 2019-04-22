2019-05-06T12:36:53+03:00
Общество

Уютные дворы улучшают качество жизни туляков

Современные и функциональные дворы и общественные пространства помогают комфортно жить, работать и отдыхать
Юлия КУДЫМОВА
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Двор по адресу улица Галкина, 10Двор по адресу улица Галкина, 10

Весна – время преображений. С наступлением этого времени годы Тула хорошеет с каждым днем. После уборки накопившегося мусора во время общегородских субботников, стало очевидно, насколько преобразился каждый уголок города.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

Во многих дворах многоквартирных домов проведены работы по благоустройству. Это очень важно для повышения качества жизни туляков.

Дворовая территория на Кутузова, 13.

Дворовая территория на Кутузова, 13.

Все больше появляется ярких и безопасных детских городков, отремонтированных проездов. Более современные и функциональные площадки, общественные пространства помогают тулякам комфортно жить, работать и отдыхать.

Фото Алексея Фокина.

Фото Алексея Фокина.

Все работы проводятся капитально. Помимо асфальтирования дорог и тротуаров установки скамеек и урн во дворах устанавливаются спортивные и игровые объекты с резиновым покрытием, современным оборудованием, освещением, ограждениями.

Благоустрооенный двор по адресу Кутузова,43

Благоустрооенный двор по адресу Кутузова,43

Безопасные, яркие, хорошо оснащенные места для игр и спорта, удобные и чистые дворы не только делают жизнь динамичней, но и каждый день создают настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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