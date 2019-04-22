1 июня в Туле пройдет «Зеленый Марафон»

«Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет 1 июня, в сердце Тулы, на Казанской набережной и будет приурочен ко Дню защиты детей.

Участники пробегут 4,2 км, запланированы детские забеги для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке.

Наша справка

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы его участниками стали более 750 тысяч человек. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В этом году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций. Это инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Нескучно будет и зрителям марафона: для них организаторы приготовили различные состязания и конкурсы.