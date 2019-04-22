22 апреля 2019 года, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле открыли комнату оперативного управления. В нем сосредоточилась вся система распознавания лиц, которая функционирует на стадионе с 2018 года.

Камеры помогают распознать лицо нарушителя, которому по решению суда запрещено посещать стадион "Арсенал". Каждую игру удается выявить как минимум 1-2 нарушителей.

На практике это выглядит так: нарушителя зафиксировала камера, турникет его не пропускает - ставит запрет, а затем стюарды его выводят и передают в руки полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов, которые находятся в самом штабе, следят с помощью камер за порядком на стадионе. Можно увидеть, где произошло правонарушение, и отследить человека, который его совершил. Также если «запретчик» проскочил на стадион, хотя это маловероятно, в том числе можно выявить с какого сектора он зашел, и также его найти.

Отметим, что всего в самом центральном спортивном ядре расположены 50 камер.

Снаружи - по индентификации лиц болельщиков - 34 камеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/704603" frameborder="0"></iframe> На Центральном стадионе в Туле открыли комнату оперативного управления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/704603" frameborder="0"></iframe> На Центральном стадионе в Туле открыли комнату оперативного управления.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН