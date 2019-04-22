На Центральном стадионе в Туле открыли комнату оперативного управления
22 апреля 2019 года, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле открыли комнату оперативного управления. В нем сосредоточилась вся система распознавания лиц, которая функционирует на стадионе с 2018 года.
Камеры помогают распознать лицо нарушителя, которому по решению суда запрещено посещать стадион "Арсенал". Каждую игру удается выявить как минимум 1-2 нарушителей.
На практике это выглядит так: нарушителя зафиксировала камера, турникет его не пропускает - ставит запрет, а затем стюарды его выводят и передают в руки полицейских.
Сотрудники правоохранительных органов, которые находятся в самом штабе, следят с помощью камер за порядком на стадионе. Можно увидеть, где произошло правонарушение, и отследить человека, который его совершил. Также если «запретчик» проскочил на стадион, хотя это маловероятно, в том числе можно выявить с какого сектора он зашел, и также его найти.
Отметим, что всего в самом центральном спортивном ядре расположены 50 камер.
Снаружи - по индентификации лиц болельщиков - 34 камеры.
На Центральном стадионе в Туле открыли комнату оперативного управления.
На Центральном стадионе в Туле открыли комнату оперативного управления.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU