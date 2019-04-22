Жителям аварийного дома в Богородицке приобретут жилье

Губернатор Алексей Дюмин встретился с министром строительства и ЖКХ Тульской области Элеонорой Шевченко и главой администрации Богородицкого района Вадимом Игониным. Обсуждались меры поддержки жителей обрушившегося многоквартирного дома в Богородицке.

Напомним, в среду, 17 апреля, в жилом доме №5 на улице Воронежская поселка Южный в Богородицке частично обрушилась стена и выпал оконный блок. Никто из жильцов не пострадал.

Фото: Правительство Тульской области.

Здание было возведено в 1937 году из шлакоблока, срок эксплуатации такого жилья - 50 лет. В 2015 году дом был призван аварийным и включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2019-2024 годы. В доме 8 квартир, 6 из них – муниципальные. Люди проживали только в двух квартирах жилого дома.

При оценке состояния дома было установлено, что дальнейшая эксплуатация и восстановление строения нецелесообразны. Глава региона дал указания в кратчайшие сроки предоставить жилье семьям, проживающим в этом доме.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.

Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, дом, в котором произошло обрушение стены, был обследован специалистами:

- Приняты меры по предотвращению возможных ЧП: доступ в здание закрыт, многоквартирный дом обесточен и отрезан от всех коммуникаций. Жители оперативно размещены на съемных квартирах. Мы связались с семьями, условия проживания их устраивают. Также они положительно отозвались о том внимании, которое было уделено их проблемам со стороны администрации Богородицкого района. Сейчас все мероприятия по переселению проведены.

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин.

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин сообщил, что жители находятся в благоустроенных квартирах.

- После происшествия мы предложили варианты переселения в маневренный фонд, от которого семьи отказались. В тот же день были рассмотрены варианты предоставления арендованного жилья. Люди выбрали подходящий вариант, им предоставили транспорт, чтобы перевести имущество. Бремя оплаты проживания и коммунальных услуг взяла на себя администрация района. Договоры аренды заключены на длительный срок.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Богородицкого в недельный срок подготовить документы, необходимые для выделения денег из резервного фонда правительства Тульской области, чтобы приобрести жилье для двух семей.