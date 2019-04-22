Жителям сгоревшего в Донском дома предложено временное расселение в гостинице

21 апреля 2019 года, в 14:49 на улице Строительной в городе Донском Тульской области загорался двухэтажный многоквартирный дом. Никто не пострадал, однако в доме полностью сгорела крыша, прогорело потолочное перекрытие над 3-мя квартирами. В жилищах частично закоптились стены и потолок.

Как выяснилось, пожар возник на одном из полей Узловского района, затем перекинулся на стоявший рядом дом, который находился на территории Донского.

Фото: Правительство ТО

В этот же день, по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев, проконтролировал ситуацию с расселением жителей сгоревшего дома. В нем проживали четыре семьи.

Фото: Правительство ТО

По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, жителям было предложено временное расселение в гостинице города.

Ситуация на контроле регионального управления МЧС России, области и города.