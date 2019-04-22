Туляки провели субботники в парках

Весна — лучшее время для отдыха в парках. Но 20 апреля туляки приехали сюда не отдыхать, а поработать. После зимы в парках осталось много мусора, палой листвы и веток. Привести в надлежащий вид живописные места вызвались представители органов власти, общественных организаций, работники ООО «Хартия», коллективы предприятий, студенты и школьники.

Фото: Мария ВЛАСОВА

В областном центре большое внимание было уделено благоустройству Рогожинского парка.

Напомним, он станет особой зоной охраняемой природной территории регионального значения - памятником природы.

Еще одной точкой для уборки стал Центральный парк имени П.П. Белоусова. Туляки, вооружившись граблями и метлами, с самого утра приступили к очищению территории. Более 50 сотрудников «Хартии» с детьми собирали в оранжевые мешки пластик, стекло, бумагу, металл. В дальнейшем их складировали в такие же не менее яркие баки, чтобы потом передать в переработку.

Инфраструктура раздельного сбора отходов охватила всю территорию парка. Силами ООО «Хартия» были установлены 15 специализированных контейнеров оранжевого цвета на 15 кубометров раздельно собранных отходов.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Весеннее ласковое солнце, звонкое пение птиц — что еще нужно для приятной прогулки по парку? Только увидеть результат своего труда — чистые аллеи, убранные от мелкого мусора.

Для поддержания бодрого настроения среди участников субботника в парке была организована работа тульских гармонистов. Они стали ярким дополнением мероприятия и создали позитивную атмосферу на аллеях парка.

Фото: Мария ВЛАСОВА

В завершении трудового дня на площади у здания администрации участников акции чистоты угостили гречневой кашей и горячим чаем.

Волонтеры - сотрудники компании - рассказали тулякам о правилах сортировки и правильного обращения с отходами.

- Наша цель на данном мероприятии - привить культуру раздельного сбора отходов у населения, чтобы жители информацию, которую мы распространяем, могли применить в уборке, - рассказывает Наталья Колесникова, главный специалист отдела развития ООО «Хартия». – Задача № 1 - сокращение ввозимых отходов на полигон. Если в цифрах, то сейчас порядка 95 % вывозится на полигон. Если мы будем все сортировать, перерабатываемые отходы отправлять на переработку, то на полигон поедет 40-50 %. Перерабатывая отходы, мы экономим электроэнергию, природные ресурсы, дарим мусору вторую жизнь.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Такая просветительская работа «Хартией» проводится на постоянной основе. В первую очередь, при взаимодействии со школьниками.

В компании уверены: культуру обращения с отходами надо прививать с детства. В рамках марафона экологического образования школьников в зонах присутствия ООО «Хартия», специалисты компании проводят для учащихся экологические уроки.

Ученикам 4-8 классов читают лекции о проблемах экологии нашей планеты, в результате безответственного отношения к отходам. Во время урока представители компании не только знакомят детей со способами раздельного сбора отходов, но и рассказывают им интересные факты о темпах увеличения количества жителей земли, об объемах производимых ими отходах и способах его переработки. Весенние субботники – возможность применить полученные знания на практике.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Следующий субботник пройдет 4 мая. В его рамках планируется навести порядок на мемориалах и воинских захоронениях региона.