Вкусная Пасха на здоровье!

Пасха из заварного крема

от заместителя главного врача по лечебной работе ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Жанна Владимировна Юхименко.

Жанна Юхименко

ИНГРЕДИЕНТЫ

- 500 граммов творога

- 250 граммов сахарной пудры

- 200 граммов сливочного масла

- 0,5 стакана сметаны 20%

- ванильный сахар,

- изюм, орехи,

- цукаты для начинки и украшения блюда.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Главная особенность данного рецепта заключается в том, что сначала необходимо заварить крем, который потом следует смешать с творогом. Сахарную пудру взбить с размягченным

сливочным маслом до состояния пышной массы. Далее поставить смесь на водяную баню и подержать около 7 минут. Когда крем станет однородным, остудить его и смешать с творогом. Добавить ванильный сахар по вкусу – можно весь пакетик, можно лишь одну чайную ложку. В полученную смесь добавить сметану и взбить до однородной массы. Когда творог станет мягким, следует вмешать начинку. Далее выложить массу в застеленную марлей форму и поставить в холодильник минимум на 12 часов.

Пасха из заварного крема

Пасха с ряженкой

от главного врача ГУЗ "ТОККВД" Натальи Сергеевны Рудневой.

Наталья Руднева

ИНГРЕДИЕНТЫ

- 1,5 литра ряженки "Бежин луг" 3,2%

- 1,5 литра кефира "Бежин луг" 3,2 %

- 3 стакана сметаны "Бежин луг" 20%

- 1 яйцо

- 200 граммов сахарной пудры

- ванилин и начинка

по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Ряженку следует брать свежую и жирную, от этого зависит вкус готового блюда. Смешать ряженку и кефир в глубокой кастрюле, добавить сметану и перемешать до однородной массы. Добавить желток и перемешать венчиком. Кастрюлю поставить на медленный огонь и варить, постоянно помешивая. Когда начнет выделяться вода, нужно выключить огонь и остудить массу, выложить ее в марлю и подвесить над мойкой, чтобы стекла лишняя жидкость. Когда масса стечет, добавить сахарную пудру и ванилин по вкусу, хорошо перемешать, добавить начинку. Далее выложить пасху в форму и отправить в холодильник на всю ночь.

Пасха с ряженкой

Творожная Пасха со сливочным сыром

от главного врача ГУЗ "Городская больница № 13» Анны Александровны Савищевой

Анна Савищева

ИНГРЕДИЕНТЫ

- 300 гр. творог "Бежин луг" (9%)

- 200 гр. сыр (сливочный) "Бонфрэ"

- 150 гр. сметана "Бежин луг" 20%

- 150 гр. сахарная пудра

- 2 шт. куриное яйцо (желтки)

- 350 гр. сухофрукты (изюм, вишня,

абрикос и т. п.)

- 1/2 ч.л. ванилин

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В миске смешиваем ванилин, желтки и сахарную пудру. Ставим смесь на водяную баню и помешивая, нагреваем. Затем взбиваем миксером до получения густой смеси. В подготовленную смесь выкладываем сливочный сыр, творог, сметану и сухофрукты. Дуршлаг выстилаем марлей или чистым хлопчатобумажным полотенцем и аккуратно выкладываем подготовленную смесь для Пасхи. Плотно закрываем смесь, ставим дуршлаг на миску и устанавливаем сверху груз и отправляем на ночь в холодильник. Готовую Пасху раскрываем, перекладываем на тарелку и сразу подаем.

Творожная Пасха со сливочным сыром

Приятного аппетита!