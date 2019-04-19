«Наркотикам — нет!»: борьба с «рекламой» запрещенных веществ в Тульской области продолжается

Это - не уличное искусство. Это - нарушение закона. С начала года 189 запрещенных надписей, «рекламирующих» наркотики, обнаружили на стенах домов туляки. Более 150 сайтов выявили сами полицейские Тульской области. Все эти ссылки были направлены в Роскомнадзор. На сегодня в едином государственном реестре запрещенной информации содержится более 25 тысяч ссылок такого рода. Все они, естественно, уже заблокированы.

19 апреля представители тульских СМИ приняли участие в акции «Наркотикам — нет!» и смогли оказать помощь в уничтожении надписей со ссылками на запрещенный контент.

Фото: Алексей ФОКИН

Представители Роскомнадзора, УАТН и полиции, в свою очередь, разъяснили, как, не нарушая существующие правила, противодействовать рекламе, незаконно размещенной на фасадах зданий и сооружений. В том числе, пропагандирующей наркотические вещества.

Вовлеченность граждан очень важна

- Обращения жителей Тулы и области о том, что под их окнами появились странные надписи поступают к нам регулярно, - заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Евгений Артамонов. - Кроме того, сотрудники Управления регулярно осуществляют деятельность по выявлению таких надписей и их последующему уничтожению. Требование об уничтожении были направлены в Управление по административно-техническому надзору Администрации Тулы и в соответствующие территориальные управления администрации города. Помимо организован мониторинг сети Интернет с целью выявления ссылок на запрещенный контент и для его дальнейшей блокировки.

Фото: Алексей ФОКИН

Как отмечают правоохранители, вовлеченность граждан в процесс борьбы с запрещенным контентом очень важна. С этой целью на официальном сайте УМВД России по Тульской области размещен алгоритм, разработанный Управлением по контролю за оборотом наркотиков, который позволит гражданину самостоятельно выявлять запрещенный контент в сети Интернет и направлять ссылки на него в Роскомнадзор.

Что делать, если вы обнаружили запрещенную надпись на своем доме?

Об этом рассказал начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев:

- Стоит обратиться в управляющую компанию, в ведении которой находится МКД. Если в УК не реагируют, то следует обратиться в УАТН, которое вынесет предписание на устранение надписи с конкретным сроком на его исполнение.

Фото: Алексей ФОКИН

Можно ли закрасить надпись самому?

Можно, законом это не запрещено. Вместе с тем, УАТН настоятельно рекомендует подобрать цвет краски хотя бы примерно соответствующий цвету, в который выкрашено здание, на котором размещена запрещенная надпись.

Отметим также, что штраф за наличие незаконных «граффити» могут выписать на объекты, на которых они размещены. На юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, на должостных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Заблокируют за трое суток

- Если гражданин видит надпись, содержащую ссылку на запрещенный контент, то он может обратиться не только в полицию или УАТН, но также и в Роскомнадзор через сайт: eais.rkn.gov.ru, где есть соответствующая форма для обращений. В среднем запрещенные ресурсы блокируются в течении трех суток, - рассказал заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Тульской области Николай Абрамов.