Дистрофия сетчатки: так ли это страшно?
Близорукость, или миопия – самая распространенная патология зрения. Высокие ее степени нередко сопровождаются дистрофией сетчатки. В тяжелых случаях возможны даже разрыв и отслойка сетчатки, что чревато потерей зрения. Поэтому укрепление и лечение сетчатки (в том числе и перед операциями по коррекции зрения) – одно из важных направлений современной офтальмологии.
Наш консультант - врач высшей категории Людмила Алехина.
Людмила Алехина
Дистрофия сетчатки глаза - тяжелая патология зрения, которая приводит к серьезным последствиям. Процент потери зрения при таком заболевании очень значительный, вплоть до слепоты. Все зависит от формы дистрофии и места поражения сетчатки.
Из-за чего развивается дистрофия сетчатки?
Различают два вида дистрофии сетчатки – врожденную и приобретенную.
Врожденная дистрофия сетчатки – это генетическое заболевание, характеризующееся стремительным прогрессированием и значительной потерей зрения.Чаще всего имеет наследственный характер.
Приобретенная дистрофия сетчатки бывает поствоспалительная, посттравматическая, токсическая и др. Для нее существует масса причин:
• нарушение кровоснабжения глаза;
• вирусные инфекции;
• сахарный диабет, заболевания сосудов и сердца, гипертония;
• болезни эндокринной системы;
• курение, алкоголизм;
• ожирение, несбалансированное питание;
• последствия операции, травма;
• воздействие ультрафиолета;
• стресс, возраст.
Симптомы дистрофии сетчатки глаза
Главная опасность данной болезни в том, что протекает она часто без выраженных симптомов. Они либо отсутствуют вовсе, либо настолько необременительны, что человек попросту не обращает на них внимания долгое время. Если вы заметили у себя следующие симптомы, немедленно обратитесь к офтальмологу!
Снижение зрения;
ухудшилось или пропало периферическое зрение;
вы плохо видите в сумерках - так называемая «куриная слепота»;
перед глазами темные пятна, окружающие предметы размыты;
при чтении наблюдаются пробелы в словах и фразах.
При своевременном обращении в клинику лечение сетчатки будет оперативным и результативным.
Лечение сетчатки глаза
Принцип лечения дистрофии сетчатки – консервативное лечение (сосудорасширяющие средства, препараты, улучшающие обменные процессы,) физиотерапевтические методы, хирургические операции или лазерное лечение.
Последний метод применяется гораздо чаще из-за его оперативности, безопасности и возможности спрогнозировать результат. Лазерная коагуляция - это точечное воздействие лазерным лучом на пораженные участки сетчатки. Естественно, такая процедура не восстановит зрение, но позволит остановить развитие опасной патологии.
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ИСТОЧНИК KP.RU