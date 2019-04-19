2019-04-19T11:06:01+03:00
Здоровье

Дистрофия сетчатки: так ли это страшно?

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Близорукость, или миопия – самая распространенная патология зрения. Высокие ее степени нередко сопровождаются дистрофией сетчатки. В тяжелых случаях возможны даже разрыв и отслойка сетчатки, что чревато потерей зрения. Поэтому укрепление и лечение сетчатки (в том числе и перед операциями по коррекции зрения) – одно из важных направлений современной офтальмологии.

Наш консультант - врач высшей категории Людмила Алехина.

Людмила Алехина

Людмила Алехина

Дистрофия сетчатки глаза - тяжелая патология зрения, которая приводит к серьезным последствиям. Процент потери зрения при таком заболевании очень значительный, вплоть до слепоты. Все зависит от формы дистрофии и места поражения сетчатки.

Из-за чего развивается дистрофия сетчатки?

Различают два вида дистрофии сетчатки – врожденную и приобретенную.

Врожденная дистрофия сетчатки – это генетическое заболевание, характеризующееся стремительным прогрессированием и значительной потерей зрения.Чаще всего имеет наследственный характер.

Приобретенная дистрофия сетчатки бывает поствоспалительная, посттравматическая, токсическая и др. Для нее существует масса причин:

• нарушение кровоснабжения глаза;

• вирусные инфекции;

• сахарный диабет, заболевания сосудов и сердца, гипертония;

• болезни эндокринной системы;

• курение, алкоголизм;

• ожирение, несбалансированное питание;

• последствия операции, травма;

• воздействие ультрафиолета;

• стресс, возраст.

Симптомы дистрофии сетчатки глаза

Главная опасность данной болезни в том, что протекает она часто без выраженных симптомов. Они либо отсутствуют вовсе, либо настолько необременительны, что человек попросту не обращает на них внимания долгое время. Если вы заметили у себя следующие симптомы, немедленно обратитесь к офтальмологу!

Снижение зрения;

ухудшилось или пропало периферическое зрение;

вы плохо видите в сумерках - так называемая «куриная слепота»;

перед глазами темные пятна, окружающие предметы размыты;

при чтении наблюдаются пробелы в словах и фразах.

При своевременном обращении в клинику лечение сетчатки будет оперативным и результативным.

Лечение сетчатки глаза

Принцип лечения дистрофии сетчатки – консервативное лечение (сосудорасширяющие средства, препараты, улучшающие обменные процессы,) физиотерапевтические методы, хирургические операции или лазерное лечение.

Последний метод применяется гораздо чаще из-за его оперативности, безопасности и возможности спрогнозировать результат. Лазерная коагуляция - это точечное воздействие лазерным лучом на пораженные участки сетчатки. Естественно, такая процедура не восстановит зрение, но позволит остановить развитие опасной патологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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