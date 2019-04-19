Мышцы – основа здоровья организма

Сергей Бубновский: «Мышцы, к сожалению, наша медицинская теория не изучает как диагностически, ни как лечебный фактор».

- В Вашей книге написано «Я выбираю здоровье, выход есть!». А где этот выход?

- Это мой опыт где-то почти 40-летней службы в медицине. Но в этой книге я собрал насущные вопросы. Как восстановить здоровье после того, как ты его потерял. У меня 27 лет стажа на костылях, я инвалид 2-й группы, и долго не мог выбраться из этого состояния. Я стал сам изучать корни медицинской реабилитации. Профессия медицинский реабилитолог появилась только сейчас. Раньше были только ЛФК, физиотерапия.

- А какая основная функция у мышц?

- Мышечная система составляет 60 % тела. В них проходят артерии, вены, нервы, лимфатические сосуды, также они доставляют питание к органам. Они как вагончики, в которых есть кальций, фосфор, магний, кислород. А мозг ими управляет. В принципе, за весь метаболизм отвечают мышцы. И если они плохо работают, то те или иные органы и суставы перестают получать питание и начинают разваливаться. Человек оценивает здоровье только тогда, когда его потерял, оказавшись прикованным к кровати. А как двигаться, если трудно, больно, тяжело, страшно?

- Как со страхом справиться?

- Используя специальные физические упражнения, используя дыхание, водные процедуры (холодное обливание, баня, сауна, бассейн). Я назначаю их своим самым тяжелым больным, на разных стадиях, чтобы они смогли справиться со страхом боли. Здоровье – это труд, терпение и выполнение рекомендаций врача.

- Вы сказали, что рекомендуете упражнения даже своим самым тяжелым больным, а как они могут справиться, если прикованы к инвалидной коляске?

- Для этого есть реабилитационное отделение со специальными тренажерами. Это постепенное включение шаг за шагом, мышца за мышцей своего тела. И не надо думать, что пришел в тренажерный зал, сделал два упражнения, и все прошло, и сразу пошел. На восстановление могут уйти годы. Мне в свое время не давали таких советов, рекомендаций, что делать, чтобы я снова бросил костыли. Пришлось самому до этого доходить.Сейчас я полноценный человек. Сегодня делюсь своим опытом с людьми, которые нуждаются в этих рекомендациях. Именно свои советы я собрал в книге «Я выбираю здоровье!».

- Расскажите о своей системе дыхательных упражнений?

- Я не говорю «дыхательная гимнастика», я говорю «управление дыхательными мышцами». Кстати, не все знают, что можно управлять дыхательными мышцами настолько, что можно избавиться от тяжелой бронхиальной астмы, даже гормональной.

Я учу просто одному – диафрагмальному выдоху. С ним расслабляются мышцы, уходят спазмы, улучшается микроциркуляция, поступает кислород и выходит СО2, углекислый газ, выходят продукты, так сказать, обмена.

- Какие основные правила счастливой и здоровой жизни Вы можете порекомендовать нашим читателям?

- Мою лечебную триаду: приседания, отжимания от пола и упражнения на пресс, лежа на полу. Делайте эти упражнения 1 раз в день, по 5, 10, 20 повторений каждое, если у вас здоровые суставы. И вы сможете полностью восстановить и сохранить свое здоровье.

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