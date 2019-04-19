Все болезни от нервов

«Благородная мигрень» – болезнь «высших сословий»

Почти каждый человек периодически страдает от головных болей. Причин может быть несколько: умственное и физическое перенапряжение, простудные заболевания, обострение хронических заболеваний, изменение давления и так далее. Однако если головная боль очень сильная или изменился ее характер, мигрень мучает постоянно – то тогда она может быть вызвана более серьезными причинами: кровоизлиянием в мозг, опухолями мозга или повышенным внутричерепным давлением. Не откладывайте визит к доктору, если сильные головные боли беспокоят вас постоянно!

«Ах, как кружится голова...»

Причинами головокружения могут быть как заболевания вестибулярного аппарата, так и внутренние болезни, а также нарушение зрения, поражения шейного отдела позвоночника, нарушение кровоснабжения головного мозга. Такие современные методы обследования, как ультразвуковая допплерография (уздг) брахиоцефальных сосудов, магнитно-резонансная томография (мрт) головного мозга, шейного отдела позвоночника, помогут исключить ряд причин данной патологии.

«Нам не до сна»

Эта проблема может сочетаться с другими неврологическими симптомами: например, головной болью, болями в шее, признаками нарушения памяти. Бессонница возникает по различным причинам - это могут быть частые стрессы, недосыпание, чрезмерное использование гаджетов перед сном, депрессии, неврозы, храп, прием лекарств и т. д. К тому же бессонница может сочетаться и с другими заболеваниями, поэтому лечить ее, как правило, необходимо комплексно, а схему лечения, после тщательного обследования, вам подберет врач-невролог.

Мучает постоянная боль в шее или спине

Не надо списывать постоянную боль в шее и спине на усталость или неудачно поднятые тяжести. Если она не проходит – не стоит ждать, когда боль приобретет хронический характер. На помощь врачу приходят современные методы диагностики, такие как МРТ, которая помогать выявить причины боли. Врач-невролог расшифрует полученный снимок и поставит точный диагноз, подберет необходимое в вашем случае лечение.

Онемение или покалывание

Эти симптомы должны вас насторожить. Они могут быть признаками многих заболеваний, в том числе расстройства вегетативной нервной системы, и разобраться с этим самостоятельно очень трудно. Наиболее настораживающий симптом – покалывание или онемение с одной стороны тела. Это может оказаться нарушением работы периферических нервов или даже нарушением мозгового кровообращения, а значит, визит к врачу откладывать не стоит ни в коем случае. В такой ситуации необходима дополнительная диагностика. Например, МРТ головного мозга помогает довольно быстро разобраться с причиной таких внезапных состояний.

Слабость или усталость

Не путайте эти два понятия. При слабости вы будете не силах поднять чайник и налить себе чай в чашку, а при усталости, немного «собравшись», сможете это сделать. Кроме того, существенное отличие слабости – она обычно распространяется на отдельные группы мышц, а усталость влияет на все мышцы и организм в целом. Слабость может быть причиной и следствием серьезных проблем: например, инсульта или нервно-мышечных заболеваний. Невролог поможет вам выяснить настоящую причину этого заболевания.

«Слон в посудной лавке»

Если вы стали замечать, что у вас все валится из рук, появились неловкость, неуклюжесть, тремор или, наоборот, замедленность движений, непреднамеренные движения или трудности при ходьбе – немедленно обращайтесь к доктору. Такие симптомы могут говорить о нарушении работы головного мозга.

Проблемы со зрением

Внезапное значительное снижение зрения нередко является следствием острого нарушения мозгового кровообращения или новообразования головного мозга. МРТ головного мозга, мрт орбит глаз помогают выявить причину внезапных проблем со зрением. В зависимости от результатов обследования будет понятно, какой специалист сможет вам помочь - офтальмолог или невролог.

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