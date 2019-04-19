Алексей Дюмин за 2018 год заработал более 6,5 млн рублей

Согласно сведениям о доходах и собственности губернатора Алексея Дюмина за 2018 год, которые опубликовало Правительство Тульской области, глава нашего региона заработал 6 695 283,75 рублей за год. Эта сумма превышает данные за 2017 год. Тогда доход составил 5,6 млн рублей.

Супруга Алексея Геннадьевича, Ольга Дюмина, за 2018 год задекларировала 13 877 425,64 рублей, что превышает доход мужа в два раза. Отметим, что за 2017 год она заработала 9,7 млн рублей.

Губернатор так же, как и ранее владеет участком площадью 3127 кв. м, жилым домом почти на 153 кв. м, квартирой на 344 кв. м, двумя машиноместами и баней.

В пользовании у него находятся помещение площадью 60,7 кв. м. Кроме того, в гараже – Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Ольга Дюмина пользуется той же недвижимостью, что и муж. А вот автомобиль новый - Land Rover Range Rover Sport. Ранее она передвигалась на Land Rover 2013 года выпуска.