Развитие сельского хозяйства в Тульской области: инвестиции и рост экспорта

В последние годы АПК Тульской области переживает подъем: есть успехи в растениеводстве, положительная динамика в животноводстве, поступательно развивается пищевая и перерабатывающая промышленность.

В регионе реализуется порядка 30 масштабных инвестиционных проектов на сумму около 100 миллиардов рублей. В неполном перечне проектов, находящихся в стадии реализации, строительство завода по переработке молока и производству сыра, завода по переработке льняной тресты, птицеводческих ферм в Алексинском районе, ферм мелкого рогатого скота, оленеводческого комплекса в Алексине, картофелехранилищ, комплекса по обработке и хранению зерновых культур мощностью 120 000 тонн в Новомосковске. Ведется реконструкция зерносушильных комплексов и комплекса по яичному производству, создается производство по хранению и переработке овощей в Плавске, строится тепличный комплекс круглогодичного цикла для овощных культур. В Узловой заработал тепличный комплекс по производству грибов, ведется посадка садов в Одоевском районе, строительство свинокомплексов в Воловском, Ефремовском, Куркинском районах, а также фермы по содержанию индейки в Веневском районе и тепличного комплекса в Щекинском районе. В Суворовском районе с 2018 года завершили реконструкцию животноводческой фермы «Богатырское подворье» на 400 голов. Сельхозпредприятие "Агрофармтрест" планирует создать здесь племенную базу крупного рогатого скота, построить завод по переработке молока и производству спортивного питания.

Аграрии нацелены на экспорт

Прошлый год тульские сельхозпроизводители завершили с индексом производства продукции 106,4%. Это высокий показатель, как для региона, так и России в целом. Заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев сообщил: «Экспорт сельскохозяйственной продукции 2018 году составил 141 млн долларов или 117% к уровню 2017 года. В планах – увеличение объемов экспорта до 323 млн долларов к 2024 году».

Наращивание экспорта зависит от дальнейшего развития действующих хозяйств, а также от успешного завершения инвестиционных проектов, подчеркнул Дмитрий Миляев. Так производитель мяса индейки «Краснобор» поставляет продукцию во Вьетнам, ведет переговоры с Азербайджаном, Китаем и Японией. Узловский молочный комбинат аттестован для экспорта в Украину, Казахстан, Монголию, в планах – поставки в Китай.

Основными направлениями экспорта продукции тульского агропромышленного сектора являются: масложировая продукция, злаки и продукты глубокой переработки зерна, напитки, кондитерские изделия, мясная продукция и продукты ее переработки, картофель.

Особое внимание в регионе уделяется качеству производимой молочной продукции, осуществляется поступательное наращивание объемов производства в рамках национального проекта «Молоко».

Развитие сельских территорий

Положительная динамика в агропромышленном комплексе невозможна без обустройства села. Огромную роль в достижении этой задачи имеет фермерство и использование новых подходов государственной поддержки.

Достижению целей способствует стремление к созданию экспортно-ориентированной инфраструктуры, устранению торговых барьеров и созданию системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

«На федеральном уровне разработан проект Государственной программы комплексного развития сельских территорий. Мы участвуем в этой работе. Обустраивая село, мы должны рассчитывать на то, что молодые квалифицированные кадры придут туда работать», - отметил Алексей Дюмин.

Молодые специалисты придут в село

От профессиональных образовательных учреждений, готовящих кадры для аграрного сектора экономики региона, зависят темпы роста отрасли в будущем. Директор Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова Олег Глотов рассказал о направлениях подготовки в колледже, о его динамичном развитии:

- Колледж заинтересован в трудоустройстве и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. Поэтому мы заключаем трехсторонние договоры между предприятием, колледжем и студентом для прохождения различных видов практик и дальнейшего трудоустройства. Абитуриентам интересна специальность «Технология молока и молочных продуктов», сейчас по ней обучается 98 человек.

Губернатор Тульской области уделяет подготовке специалистов для аграрной отрасли повышенное внимание. Тульскому сельскохозяйственному колледжу была оказана финансовую помощь в приобретении кабины-симулятора комбайна RSM-161, был вручен сертификат на 4 млн рублей на приобретение комбайна для отработки практических навыков студентами сельскохозяйственных специальностей.

Меры поддержки

В рамках проекта государственной программы комплексного развития села обсуждается введение льготной сельской ипотеки, проектного финансирования развития сельских территорий. Создаются условия для вовлечения сельскохозяйственных производителей в процесс жилищного строительства на селе.

Открыт прием заявок от уполномоченных банков по заемщикам, претендующим в 2019 году на получение льготных инвестиционных кредитов размером более 1 млрд. рублей по всем направлениям целевого использования. Сельхозпроизводитель или фермерское хозяйство могут обратиться с заявкой для получения льготного инвестиционного кредита по ставке не более 5% годовых.

Действуют меры государственной поддержки аграриев в кредитовании сельскохозяйственных работ. Для обновления парка техники хозяйства могут получить 15-процентную скидку. Реализуются программа обновления парка техники и региональная программа лизинга.

Одним из основных элементов поддержки остается возмещение финансовых затрат на производственные цели. Целый ряд компенсационных выплат, предусмотренных программой развития АПК Тульской области в предыдущие годы, сохранит свою актуальность.

Посевная площадь растет

В этом году общая посевная площадь увеличится более чем на 50 тысяч гектаров. Она составит 885 тысяч гектаров, или 106% к уровню 2018 года. В прошлом году было собрано 1,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, причем свыше 85% урожая – качественное продовольственное зерно. Тульский регион сохранил ведущие позиции в стране по производству рапса и картофеля. На площади 305 тысяч гектаров были засеяны озимые культуры. Это максимальное значение за последние 19 лет. Большую часть площадей традиционно занимают зерновые и зернобобовые, кормовые, масличные культуры.