Прививка от ВПЧ: что нужно о ней знать

- Три года назад мне сделали операцию – кесарево сечение. Сейчас я снова беременна. Существует ли вероятность того, что роды пройдут без хирургического вмешательства и я смогу родить второго ребенка естественным путем?

- Да, такая вероятность существует, и она достаточно велика. В настоящий момент, согласно рекомендациям, у женщин, перенесших кесарево сечение, вторые роды возможны через естественные родовые пути при условии отсутствия противопоказаний. У каждого они индивидуальны. К примеру, к противопоказаниям можно отнести несостоятельность рубца после первой операции. Рубец — это фиброзная ткань, которая не эластична по своей структуре. Она может себя неправильно повести при беременности. Главное, чтобы вы наблюдались у своего акушера-гинеколога в женской консультации, следили за течением

- Мне 21 год, и у меня хронический аднексит. Действительно ли мне нужно рожать, чтобы не стать бесплодной?

– Хронический аднексит и вообще аднексит – это воспалительный процесс в придатках матки, который вызван инфекционным агентом. Хронический диагноз ставится тогда, когда процесс повторяется неоднократно. Между бесплодием и хроническим аднекситом не стоит знак равенства. Да, возможно образование спаечного процесса, в том числе в маточных трубах, и тогда могут возникнуть сложности с наступлением беременности. Вам, как и любой другой девушке, стоит задумываться о своем здоровье для дальнейшего выполнения репродуктивной функции.

- Не так давно у меня обнаружили эрозию шейки матки. Нужно ли ее прижигать?

- Вопрос об эрозии шейки матки открытый. Вообще термин «эрозия» используется в простонародье. У врачей, по международной классификации болезней (МКБ), есть диагноз «эктопия шейки матки», «истинная эрозия шейки матки» и также «псевдоэрозия». Диагноз «истинная эрозия шейки матки» ставится тогда, когда присутствует инфекционный агент. Инфекция лечится, и эрозия уходит. «Эктопия шейки матки» - это анатомическая особенность расположения цилиндрического эпителия шейки матки. Если девушка не рожала, то в современной гинекологии «эрозию» не прижигают, а только наблюдают, при условии что она доброкачественного характера. Для того чтобы определить, какой характер имеет эктопия, девушка должна сдавать цитологические мазки, проходить раз в год скрининг, а также обследоваться на вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (ВПЧ). Эктопия шейки матки страшна тем, что при наличии ВПЧ риск развития патологических заболеваний шейки матки возрастает. Если женщина выполнила свою репродуктивную функцию и больше не планирует рожать, то тогда эктопию на шейке матки можно лечить хирургическим путем.

- В последнее время идут обширные беседы о вакцине против ВПЧ «Гардасил». Насколько это действенный метод предотвращения рака шейки матки и многим ли девочкам в Туле реально делают эту вакцину? Как много желающих?

- Вакцинопрофилактика рака шейки матки достаточно актуальна уже несколько лет. Эта тема звучит на многих гинекологических конгрессах. Рак шейки матки «помолодел», и никто этого не скрывает. В большинстве случаев его вызывает вирус папилломы человека. Заболеваемость раком шейки матки мы можем контролировать и снижать. Вакцинопрофилактика давно разрабатывается. В России зарегистрированы две вакцины - «Церварикс» и «Гардасил». Вакцинопрофилактика проводится на индивидуальной основе, т. е. по желанию. Ее делают девочкам «virgo» в возрасте 9-12 лет. Вирус папилломы человека присутствует у каждого седьмого, но не каждый болеет раком шейки матки. Играет важную роль иммунный ответ. Если он высокий и нет эрозии шейки матки, то вирус пройдет стороной и не поселится в организме. Вакцинопрофилактика актуальна только для девочек, которые не ведут половую жизнь. У «Гардасила» период иммунного ответа около 9-10 лет, поэтому к моменту вступления в половую жизнь у девочки уже будет выработан иммунитет и не произойдет заражение вирусом. Прививать девочку раньше нет смысла. Девушки, которые уже ведут половую жизнь, сделав вакцину, не получат такого сильного иммунного ответа. За границей даже прививают мальчиков. В Москве вакцинопрофилактика развита, а наш регион стремится к этому.

- Многие женщины предклимактерического периода принимают гормональные препараты, чтобы продлить молодость. Насколько это безопасно, в том числе с точки зрения онкологии?

- С помощью гормональных препаратов изменяется гормональный фон и продлевается период молодости. Женщина ощущает отсутствие приливов, сухости и жжения в интимной зоне, тошноты, раздражительности и других проявлений климакса. В плане онконастороженности, прежде чем начать принимать любые оральные контрацептивы (гормональные препараты), надо проконсультироваться с гинекологом. Уже с учетом сопутствующих патологий, если они существуют, будет назначен препарат. Если есть гормонально зависимые опухоли, то гормональные препараты будут противопоказаны. В период менопаузы женщины очень уязвимы. Их организм из одной гормональной среды переходит в другую. Этот переход должен проходит под контролем специалиста.

- У меня диагностировали миому матки. Как диагноз повлияет на образ жизни?

- Миома матки — это доброкачественное образование. Причиной его возникновения может служить гормональный дисбаланс, который запускает процесс размножения клеток миометрия, в результате чего образуются миоматозные узлы. Миоматозный узел — это узел мышечной, маточной ткани. Миома матки — это не приговор. С ней живут и рожают детей. Но есть миомы с агрессивным течением. Как это определить? Диагноз ставится на основании УЗИ. Если у вас обнаружили миому матки, ее надо наблюдать с помощью УЗИ-динамики. Если обнаружен ее агрессивный рост (миома увеличилась в размерах), то тогда это является показанием к оперативному лечению.

В настоящее время миому матки не рассматривают как фактор, который однозначно делает невозможным наступление и вынашивание беременности. Миома также не является противопоказанием для половой жизни, а миоматозные узлы не являются причиной для отказа от физической активности. У женщин климактерического периода на фоне изменения гормонального фона узлы и вовсе уменьшаются или сходят на нет.

- Мне 60 лет. Около года назад у меня было маточное кровотечение. Было проведено раздельное диагностическое выскабливание (процедура удаления слизистой оболочки шейки и тела матки) и выявлена атипическая гиперплазия эндометрия. Мне было предложено оперативное лечение, но я от него отказалась. Сейчас меня госпитализировали с повторным маточным кровотечением. Какой мой прогноз?

- Год назад вам была предложена правильная тактика. Действительно, при вашем диагнозе это было прямое показание к оперативному лечению, которое нужно было выполнить. А сейчас маточное кровотечение - это, скорее всего, проявление либо атипической гиперплазии, либо процесс стал развиваться в злокачественную сторону. Вам необходимо произвести повторное раздельное диагностическое выскабливание и уже по результатам гистологии определять тактику оперативного лечения. Возможно, она сохранится в том же объеме, а может увеличиться, поэтому лучше не откладывать решение этого вопроса!