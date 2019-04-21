Под Тулой "Хендай" влетел в отбойник: двое погибли, один пострадал

21 апреля 2019 года, на 137-ом км автодороги "Крым" в Тульской облаксти (в южном направлении) произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате двое мужчин в салоне погибли, ещё один - получил различные травмы.

- Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.