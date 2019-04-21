2019-04-21T11:59:35+03:00
Общество

В массовой уборке города приняли участие более 29 тысяч туляков

Были высажены 3200 кустов и деревьев
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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20 апреля в Туле состоялся большой общегородской субботник. В нем приняли участие более 29 тысяч туляков.

Вместе неравнодушные горожане высадили 3200 кустов и деревьев.

Проводились также работы по вырубке поросли, покраске деревьев, уборке мусора, листвы, вывозу несанкционированных свалок.

Удалось собрать мусора и веток в объеме 5704,7 кубических метров.

Порядок наводился на магистральных улицах, в скверах, местах массового пребывания туляков, а также на объектах наибольшего скопления несанкционированных свалок мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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