В массовой уборке города приняли участие более 29 тысяч туляков
Были высажены 3200 кустов и деревьев
Фото: Администрация Тулы
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20 апреля в Туле состоялся большой общегородской субботник. В нем приняли участие более 29 тысяч туляков.
Вместе неравнодушные горожане высадили 3200 кустов и деревьев.
Проводились также работы по вырубке поросли, покраске деревьев, уборке мусора, листвы, вывозу несанкционированных свалок.
Удалось собрать мусора и веток в объеме 5704,7 кубических метров.
Порядок наводился на магистральных улицах, в скверах, местах массового пребывания туляков, а также на объектах наибольшего скопления несанкционированных свалок мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU