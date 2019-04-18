Жителям обрушившегося дома в Богородицке предоставят жилье

Напомним, 17 апреля на улице Воронежская поселка Южный в Богородицке произошло частичное обрушение стены в аварийном жилом доме - выпал оконный блок. К счастью, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Люди проживали только в двух квартирах жилого дома. Семьям было предложено жилье из маневренного жилого фонда администрации. Однако жители решили воспользоваться помощью родственников и остановиться на время у них.

Фото: Правительство ТО

Для оценки состояния дома в Богородицк выехали представители министерства строительства и ЖКХ Тульской области, а также ГЖИ региона.

Специалисты установили, что дальнейшая эксплуатация и восстановление строения нецелесообразны.

Фото: Правительство ТО

Сотрудники ведомств приняли решение отключить дом от коммуникаций в целях предотвращения возникновения дальнейших аварийных ситуаций.

В настоящее время дом находится под охраной, чтобы не допустить проникновения посторонних.

Фото: Правительство ТО

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение главе администрации Богородицкого района Вадиму Игонину в кратчайшие сроки решить вопрос предоставления жилья семьям, проживающим в этом доме.

Справка "КП"

Стена обрушилась в доме №5 по улице Воронежская в бывшем поселке Южный. Дом 1937 года постройки, шлакоблочный, срок эксплуатации такого жилья - 50 лет. В 2015 году экспертиза признала дом аварийным.

Дом включен в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2019-2024 годы. В доме 8 квартир, 6 из них – муниципальные.