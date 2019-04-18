2019-04-18T16:00:17+03:00
Общество

В Тульской области благоустроят 30 общественных пространств и 320 дворов

За два года в регионе благоустроено 509 дворовых и 63 общественные территории на общую сумму 1,2 млрд. рублей
Юлия КУДЫМОВА
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Пресс-конференция о реализации в регионе программы «Формирование комфортной городской среды».Пресс-конференция о реализации в регионе программы «Формирование комфортной городской среды».
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В четверг, 18 апреля, прошла пресс-конференция о реализации в регионе программы «Формирование комфортной городской среды» министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко и первого заместителя администрации Тулы Владислава Галкина.

Цель программы – повысить качество жизни горожан – успешно воплощается в жизнь. За два года в регионе благоустроено 509 дворовых и 63 общественные территории на общую сумму 1,2 млрд. рублей. По итогам 2018 года Тульская область заняла 2-е место в рейтинге регионов по реализации проекта, уступив лишь 1 балл Московской области.

Финансирование выросло

Программа «Формирование комфортной городской среды» стала частью национального проекта «Жилье и городская среда». Большое внимание уделяется привлечению жителей на всех стадиях воплощения проектов в жизнь: от обсуждения дизайн-проекта до приемки готового объекта, сообщила Элеонора Шевченко.

Для этого проводятся общественные обсуждения, соцопросы, фокус-группы, проектные семинары, дизайн-сессии, проектные мастерские и конкурсы. Жители активно участвуют в субботниках, праздничных открытиях благоустроенных пространств. На рейтинговых голосованиях ими были отобраны общественные пространства для первоочередного благоустройства.

В 2019 году будет благоустроено 30 общественных пространств в 23 муниципалитетах, 320 дворов. На выполнение работ предусмотрено 798,8 млн рублей. В том числе из федерального бюджета - 463,6 млн рублей, бюджета Тульской области – 228,3 млн рублей, бюджетов МО – 106,9 млн рублей.

По сравнению с прошлым годом финансирование из федерального бюджета выросло на 42%, доля регионального бюджета увеличена на 208,9 млн рублей, что в 12 раз больше доли обязательного объема.

На выполнение работ предусмотрено 798,8 млн рублей.

На выполнение работ предусмотрено 798,8 млн рублей.

Новый облик дворов, парков и скверов

При реализации проектов упор делается на общественный запрос: иногда небольшое общественное пространство может существенно повысить комфорт проживания жителей микрорайона или населенного пункта. В программе преобладают многоэтапные комплексные проекты благоустройства, отобранные самими жителями.

В этом году буду реализованы вторые этапы благоустройства Комсомольского парка в Заокском, центрального парка культуры и отдыха в Кимовске, сквера «Смородина» в Одоеве, сквера Заводского района в Новомосковске, межпоселенческого парка культуры и отдыха в поселке Теплое, сквера «Стрелецкий» в Черни, парка в Ясногорске.

Благоустройство общественных пространств.

Благоустройство общественных пространств.

Начнутся работы на новых объектах. Это сквер «Героев России» в Узловой, сквер около Детской городской больницы в Щекино, сквер по улице Театральная поселка Куркино, Комсомольский парк в Арсеньево, сквер по улице Ленина в городе Ефремов.

Также новый облик приобретут алексинский парк «Химик», болоховский парк, плавский городской пляж, парк культуры и отдыха в Суворове, сквер поселка Славный, площадь возле Главпочтамта и Кировский сквер в Туле.

В 2018 году победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали 2 проекта из Тульской области - Чекалин и Крапивна. Сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации, летом начнутся работы по благоустройству. Для участия в конкурсе на следующий год от области подано три заявки - из Венева, Богородицка и Ефремова. До 1 июня проекты рассмотрят эксперты федеральной комиссии.

Современно и эффективно

Лидером области в сфере благоустройства является Тула. Владислав Галкин сообщил, что в 2019 году планируется благоустроить 58 дворов многоквартирных домов. Дизайн-проекты разработаны профессиональными архитекторами по муниципальному контракту и утверждены жителями. Работы по благоустройству будут выполнены до Дня города, к 1 сентября 2019 года.

Для благоустройства общественных пространств в 2019 году проводилось рейтинговое голосование, в котором победителями стали 2 пространства: Кировский сквер и площадь перед Главпочтамптом.

Благоустройство общественных пространств.

Благоустройство общественных пространств.

В рамках благоустройства Кировского сквера в текущем году планируется замена тротуарной плитки, озеленение, ограждение, ландшафтный дизайн. Реконструкция водонапорной башни на территории сквера превратит строение в необычный арт-объект.

В 2020 году будет реализован второй этап благоустройства Кировского сквера, который включает в себя обустройство фонтана, плиточного пространства, установку сцены, посадку зеленых насаждений.

На проспекте Ленина возле Главпочтампа планируется заменить тротуарное покрытие, обустроить торшерное освящение, установить лавочки, урны, стационарные цветочники.

При благоустройстве дворовых территорий и общественных пространств используется комплексный подход. Все работы синхронизированы с другими государственными и муниципальными программами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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