«Будущее зависит от тебя - 2019» - Кто в финале?

В Туле прошли матчи XV всероссийского футбольного турнира для команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя-2019». Соревнования ежегодно проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Традиционно Соревнования проходят в три этапа. В феврале и марте более 4 000 ребят сыграли в отборочных матчах. В апреле игры проходят в восьми регионах: Азове, Санкт-Петербурге, Туле, Москве, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге и Барнауле. В каждом городе будут названы призеры, занявшие 3-е, 2-е и 1-е места. Команда-победитель получит право выхода в финальную стадию первенства, которая состоится в Сочи 27-31 мая.

По итогам игр в Туле, которые прошли в спорткомплексе «Новое поколение», путевку в финал получили ребята из Орловской и Брянской школ-интернатов. Команды весь год готовились к соревнованиям и в честной борьбе в финал вышли самые сильные и лучшие. В младшей возрастной группе (2006–2007 года рождения) команда «Некрасовцы» из Орловской области с первого матча показала блестящую игру. Так, победой 12:4 закончился матч с командой брянской школы-интерната.

Напряженной выдалась игра между старшими командами (2004–2005 года рождения). Команда «Юность» из Брянской области боролась за победу с футболистами из Орла и Тулы. Каждый матч заканчивался победой брянцев, что обеспечило им заслуженное первое место.

Фото: «МегаФон»

Призовые места в младшей возрастной группе распределилась следующим образом:

I место — команда «Некрасовцы» Орловская область,

II место — команда «Юность» Брянская область.

Победителями в старшей возрастной группе стали:

I место — команда «Юность» Брянская область,

II место — Новомосковский центр «Химик» Тульской области,

III место – «Некрасовцы» Орловская область

- Футбол для участников проекта – больше, чем просто спорт, а сам чемпионат – больше, чем формальное соревнование. Это, прежде всего, возможность обрести новых друзей, пообщаться с опытными наставниками, попутешествовать по нашей большой стране. Турнир позволяет детям проявлять инициативу и показать свои лидерские качества, учит работать в команде и принимать решения. Этот опыт обязательно пригодится ребятам во взрослой жизни, в том числе, и профессиональной, - считает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

Фото: «МегаФон»

Миссия турнира заключается в том, чтобы способствовать социальной адаптации детей-сирот посредством футбола – одного из самых популярных видов спорта в России. За 14 лет истории турнира в нём приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов. С 2005 года более 39 000 девчонок и мальчишек сражались за право стать победителем соревнований.

- Турнир «Будущее зависит от тебя», прежде всего, дает ребятам из детских домов и школ-интернатов мотивацию вести здоровый образ жизни, учиться, совершенствовать футбольное мастерство. И это абсолютно оправдано, ведь многие участники соревнований прошлых лет добились немалых для своего возраста спортивных успехов: кто-то поступил в спортивный вуз, а кто-то даже начал играть за профессиональные футбольные команды. Мы рады поддерживать данный проект, который дает участникам возможность достигать больших побед в будущем, – отметил Никита Симонян, первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз».