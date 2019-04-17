От Великого поста к Страстной седмице: Вербное воскресенье туляки отметят 21 апреля

Верующие готовятся к Вербному воскресенью заблаговременно. За несколько дней до праздника срезают молодые веточки вербы и ставят в воду, чтобы они распустились.

Внутренне убранства храма святителя Алексия.

История праздника

Почти 2000 лет назад Иисус въехал в Иерусалим на ослике, что символизировало мир и кротость, ведь завоеватели города всегда входили на коне. Ликующие люди принесли пальмовые ветви и клали на всем пути Христа. Это был торжественный и трагический момент, так в этот день начинается путь Спасителя на Голгофу: через семь дней его казнят. В наших краях пальм нет, поэтому верующие используют ветки вербы, которые первыми в северных широтах дают свежие почки.

Церковные и народные традиции

Церковные праздники, в том числе и Вербное воскресенье, тесно переплетаются с народными обрядами и поверьями. Но эти грани необходимо разделять.

В церкви в этот день проходит богослужение. В Вербное воскресенье оно особенное – люди берут на службу веточки вербы. Обычно священники освещают вербу уже в конце самого богослужения. Верба, как символ праздника, символизируют победу жизни над смертью, поэтому желающих освятить их обычно много.

Празднование Вербного воскресенья начинается в субботу вечером. В церквях проходит всенощное бдение. На богослужении священники читают Евангелие, 50 псалом и окропляют вербовые прутики святой водой. Прихожане стоят с веточками и зажженными свечами до конца службы.

В старину в этот день устраивались народные гулянья, но не очень шумные. Главным событием после церковной службы был большой базар, где продавали все, что угодно, начиная от уже обрезанных веток и заканчивая различными безделушками.

Но все же Вербное воскресенье – семейный праздник, который встречали в кругу самых близких людей. По народной традиции на столе в Вербное воскресенье должны присутствовать орехи из постного теста. Печенье ели для здоровья все домочадцы, не забывали угостить и домашних животных.

Это праздник с нотками грусти. Ведь те, кто встречал Иисуса, как героя, через несколько дней бросались в него камнями. Именно поэтому люди старались больше молиться, заботиться о своих близких и вести себя спокойно.

Верба – символ, главное – вера

Иерей Антоний, священик храма святителя Алексия.

- Верба напоминает верующим о Спасителе и Его подвиге, помогает создать искренний настрой на праздник. И конечно, символ существует для веры, но никак не наоборот. Народные приметы, раньше широко бытующие в деревнях, к вере отношения не имеют, - пояснил иерей Антоний. - Верба символизирует прощение и доброту. Мы держим в руках свежие весенние веточки в знак того, что готовы простить наших обидчиков, как и нас прощает Господь, При этом народные приметы о том, что на счастье надо съесть почку вербы, сварить из нее отвар для богатства или здоровья – не более, чем суеверия, к которым Церковь не советует прислушиваться.

Ветви вербы освящаются на всенощном бдении, накануне праздника, на вечернем богослужении. Служба в храме святителя Алексия в Туле начинается в 6 часов. В других храмах города она может начинаться в другое время. Нужно уточнять расписание.

Как такового чина освящения вербы нет, ветви просто кропятся святой водой. Если очень хочется, чтобы у Вас были освященные ветви, но вы не успели на вечернюю службу, можно прийти и утром, священник также их окропит.

Есть случаи, когда продаются уже освященные ветви, как и куличи на Пасху. Это спекулирование святыней, маркетинговый ход. Смысл не в ветках вербы и не в куличе, а в том, чтобы человек пришел к Богу. Не важно, с ветками он посетит храм или без.

Кстати, вербу прихожане храмов могут получить и в церкви на вечерней службе. Многие хранят ветки весь год, проявляя благоговейное отношение к святыне.

Вербное воскресенье – трагический праздник перехода Великого поста к Страстной седмице, но он же напоминает нам о грядущей Пасхе.

Старинные традиции празднования

Фото Алексея ФОКИНА.

В старину матери маленьких детей в Вербное воскресенье купали их в воде с вербными почками. Они верили, что такой ритуал способен избавить младенцев от недугов и дать растущему организму здоровье и силы.

Родственники немощных и больных людей били их вербными прутиками по телу и при этом приговаривали: «Святой Дух, через вербу входи – болезнь уводи. Верба придет – болезнь унесет». Считалось, что такой обряд помогает вернуть здоровье.

Хозяйки выпекали печенье с добавлением вербных почек, чтобы стать здоровее и отвести от своей семьи болезни. Выпечку скармливали и скоту, чтобы увеличить поголовье и защитить его от болезней.

Приметы

Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Дует ветер – ждать холодного лета.

Ударил мороз – год принесет много пшеницы.

Количество распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.

Где тулякам купить вербу к празднику

Фото Алексея ФОКИНА.

Обычно туляков накануне Вербного воскресенья выручают торговцы на уличных базарах. Уже за неделю они предлагают всем желающим пучки веточек разных цен и размеров. Не все крупные магазины связываются с этим разовым товаров, но в некоторых тульских сетях букетики вербы все же появляются на прилавках. Букеты с пушистыми почками были обнаружены корреспондентами «Комсомолки» на рынке «Южный» и супермаркетах «Дикси», «Пятёрочка», «Перекресток». Стоит связка веточек от 50 до 100 рублей.