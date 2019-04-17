Где в Туле купить вербу

Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2019 году это 21 апреля.

Праздник посвящен дню, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим. Люди радостно встречали его и стелили под ноги его осла ветви пальмы – растения, символизирующий чистоту и непогрешимость. Католики так и называют этот праздник – Пальмовое воскресенье.

Но в наших широтах пальма не растет, поэтому в православной традиции ее заменили вербой - растением, которое первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни.

Купить вербу в Туле можно в любом супермаркете или на рынке. Цены варьируются от 30 до 100 рублей за букетик.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН