2019-04-17T14:43:56+03:00
Общество

Где в Туле купить вербу

В 2019 году Вербное воскресенье отмечается 21 апреля
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста. В 2019 году это 21 апреля.

Праздник посвящен дню, когда Иисус Христос въехал в Иерусалим. Люди радостно встречали его и стелили под ноги его осла ветви пальмы – растения, символизирующий чистоту и непогрешимость. Католики так и называют этот праздник – Пальмовое воскресенье.

Но в наших широтах пальма не растет, поэтому в православной традиции ее заменили вербой - растением, которое первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни.

Купить вербу в Туле можно в любом супермаркете или на рынке. Цены варьируются от 30 до 100 рублей за букетик.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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