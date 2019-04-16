Выходи гулять с «Комсомолкой»
Яркое припекающее солнце, весеннее настроение — чем не повод отправиться на прогулку по историческому центру? С собой прихватите любимую газету.
Тульская набережная
Тульская набережная и ее окрестности — место притяжения горожан и гостей оружейной столицы. Здесь гостей встречают лавочки, беседки, павильоны, красные фонари, мосты и арт-объекты.
Официальное открытие Тульской набережной состоялось в день 872-летия Тулы.
В перерывах между чтением «Комсомолки» здесь можно полюбоваться еще и нежными первоцветами. Сейчас цветение крокусов в самом разгаре.
На набережной можно полюбоваться нежными первоцветами
С ветерком!
А после можно отправиться на прогулку. Например, на моноколесе или велосипеде. Или заняться оригинальным и полезным методом оздоровления - скандинавской ходьбой.
Сегодня туляки и гости города по праву называют «Тульскую набережную» сердцем города.
Прямиком из тульской набережной легко попасть в кремль
Кремль
Приятно провести время как в выходной, так и в будний день, наслаждаясь прогулкой по тульскому кремлю.
Тульскому кремлю всегда есть, чем удивить посетителей
Сохранив исторический колорит, он продолжает динамично развиваться. В 2020 году цитадель отметит свое 500-летие.
Атриум в кремле — популярное место для проведения различных форумов и праздничных мероприятий.
Уже в мае 2019 года в кремле откроется первый экспозиционный блок. Это будут выставки в двух башнях - Ивановских ворот и Никитской. Они будут работать с мая до октября 2019 года.
Бродить по тульскому кремлю одно удовольствие!
21-23 апреля в Туле пройдет Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства». Одним из наиболее ярких мероприятий форума станет открытие музея археологии в Тульском кремле.
Улица Металлистов
Улица Металлистов — одна из старейших улиц города. Издавна она была известна как Пятницкая. Здесь интересно побывать не только с эстетической точки зрения, но и познавательной. Улица одна из первых в городе, еще в XVIII веке была замощена. Вдоль нее выстраивались здания с живописными фасадами.
Улица Металлистов хороша для пеших прогулок.
Сегодня она является пешеходной. А в скором времени станет Музейным кварталом. На ней будут расположены филиалы федеральных музеев общенационального значения – «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле».
ИСТОЧНИК KP.RU