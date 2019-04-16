Выходи гулять с «Комсомолкой»

Яркое припекающее солнце, весеннее настроение — чем не повод отправиться на прогулку по историческому центру? С собой прихватите любимую газету.

Тульская набережная

Тульская набережная и ее окрестности — место притяжения горожан и гостей оружейной столицы. Здесь гостей встречают лавочки, беседки, павильоны, красные фонари, мосты и арт-объекты.

Официальное открытие Тульской набережной состоялось в день 872-летия Тулы.

В перерывах между чтением «Комсомолки» здесь можно полюбоваться еще и нежными первоцветами. Сейчас цветение крокусов в самом разгаре.

На набережной можно полюбоваться нежными первоцветами

С ветерком!

А после можно отправиться на прогулку. Например, на моноколесе или велосипеде. Или заняться оригинальным и полезным методом оздоровления - скандинавской ходьбой.

Сегодня туляки и гости города по праву называют «Тульскую набережную» сердцем города.

Прямиком из тульской набережной легко попасть в кремль

Кремль

Приятно провести время как в выходной, так и в будний день, наслаждаясь прогулкой по тульскому кремлю.

Тульскому кремлю всегда есть, чем удивить посетителей

Сохранив исторический колорит, он продолжает динамично развиваться. В 2020 году цитадель отметит свое 500-летие.

Атриум в кремле — популярное место для проведения различных форумов и праздничных мероприятий.

Уже в мае 2019 года в кремле откроется первый экспозиционный блок. Это будут выставки в двух башнях - Ивановских ворот и Никитской. Они будут работать с мая до октября 2019 года.

Бродить по тульскому кремлю одно удовольствие!

21-23 апреля в Туле пройдет Всероссийский форум «Кремли России и их роль в истории Российского государства». Одним из наиболее ярких мероприятий форума станет открытие музея археологии в Тульском кремле.

Улица Металлистов

Улица Металлистов — одна из старейших улиц города. Издавна она была известна как Пятницкая. Здесь интересно побывать не только с эстетической точки зрения, но и познавательной. Улица одна из первых в городе, еще в XVIII веке была замощена. Вдоль нее выстраивались здания с живописными фасадами.

Улица Металлистов хороша для пеших прогулок.

Сегодня она является пешеходной. А в скором времени станет Музейным кварталом. На ней будут расположены филиалы федеральных музеев общенационального значения – «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле».