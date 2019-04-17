Легендарная «Катюша» готова встать в строй

«Катюша» - «прабабушка» современных РСЗО, символ боевой истории нашей страны, самая популярная в народе машина СССР. Официально она звалась БМ-13 и сыграла большую роль в боевых действиях Великой Отечественной войны. В тот период было изготовлено более 10 тысяч боевых машин и более 12 млн штук реактивных снарядов к ним.

Враг цепенел от ужаса

«Катюша» предназначалась для уничтожения массированными залпами скопления живой силы и техники противника на большой площади. Она наводила дикий страх на врагов. Выжившие под ее огнем фашисты не оказывали сопротивления, так как были либо контужены, либо оглушены или цепенели от ужаса.

Немаловажен был и психологический эффект. Во время залпа все ракеты «Катюши» вылетали почти одновременно, и всего за несколько секунд землю в районе цели буквально перепахивали реактивные снаряды. Подвижность установки позволяла быстро изменить позицию и миновать участи от ответного удара.

Рядом с «внуками» и «правнуками»

Практически все «Катюши», собранные на базе отечественных грузовиков ЗиС-6, уничтожила страшная война. Боевая машина сохранилась в СНГ всего в двух десятках экземплярах, среди которых и тульский.

Жители оружейной столицы помнят БМ-13 встречающей на въезде в Пролетарский округ города. Машину возвели на постамент еще в 1980 году, однако сегодня ее там не увидишь. Она покинула свой пост в 2018 году и поселилась на НПО «Сплав», по соседству со своими «внуками» и «правнуками».

Фото: Алексей ФОКИН

При полном параде

Тульские оружейники установили в машину двигатель, карбюратор, трамблер, стартер, генератор, топливный бак, расклепали кабину, поставили лобовое стекло и фары. Также был проведен и косметический ремонт боевого авто: зашпаклеван и покрашен кузов и артиллерийская установка, восстановлен капот.

Такой марафет был наведен для того, чтобы «Катюша» из года в год могла радовать туляков и гостей города на Параде Победы. Впервые она приняла участие в праздничном шествии на площади Ленина в 2015 году, и с тех пор себе не изменяет.

Ежегодно, во главе механизированной колонны, боевую машину ведет Сергей Кирильцев - начальник цеха № 15 НПО «СПЛАВ», который и занимается подготовкой БМ-13 к Параду. На сегодняшний день автомобиль уже ожидает празднования 9 мая в теплом гараже, чтобы при полном параде торжественно выйти в свет.

Отметим, что в шествии, посвященном празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, помимо «ветерана реактивной артиллерии» на параде пойдут и ее потомки - реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч» производства НПО «Сплав».

Всего в Параде Победы в Туле запланировано участие более 70 единиц техники и порядка 1200 человек.

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Происхождение прозвища

Как машина получила свое ласковое имя, до сих пор доподлинно неизвестно. По одной версии, прозвище связано с заводской маркой Воронежского завода имени Коминтерна - буквой «К» на бортах. По другой версии, название появилось от знаменитой песни о девушке Катюше, которая «выходила, песню заводила». Так и боевая машина выдвигалась на позиции и запевала свою необычную «песню».