2019-04-16T14:09:03+03:00
Общество

Как тулякам приобрести роман Александра Лапина "Крымский мост"

Писатель Александр Лапин известен современному читателю как автор эпопеи «Русский крест» - о судьбах поколения, прошедшего через смену вех в истории России и романа «Святые грешники», темой которого стал поиск ответов на вечные вопросы бытия
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Недавно вышел в свет новый роман – «Крымский мост». Вместе с главным героем читатель отправится в круиз вокруг Европы, перелистает самые трагические страницы истории русского ХХ века, задумается о смысле человеческой жизни. Роман-путешествие в пространстве, времени и самой себе – так определяет жанр произведения автор.

Главный герой произведения, Олег Мировой, идет по жизни с гордо поднятой головой. Морской офицер, он всегда смотрел в лицо опасности, оставался верен присяге и долгу. Когда все в стране перевернулось с ног на голову, сумел и устоять, и выстоять. Безупречная репутация, процветающий бизнес, надежные партнеры, любовные приключения. Но в один далеко не прекрасный день все рухнет: успешный и вроде бы счастливый человек поймет, что успех его – не более призрак. И решит, что нужно все начинать сначала. С чистого листа.

Он отправился странствовать по миру в поисках Света и простых истин, на которых с незапамятных времен стоит человеческая жизнь. Масоны и тамплиеры, Древняя Спарта и вневременной Афон, революции русские и французские, короли, генсеки и президенты – каких только «верстовых столбов» не выставит прихотливая Судьба на его пути к самому себе. Читателю, готовому разделить с героем все тяготы и все триумфы этого путешествия, никогда не будет скучно.

Каждый, кому это странствие окажется по силам, перевернув последнюю страницу романа, согласиться с автором и его героем: человек человеку необязательно либо друг, либо недруг, но обязательно - учитель.

Книгу "Крымский мост" можно заказать по телефону 50-12-92 с 8.0 до 18.00. Стоимость 229 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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