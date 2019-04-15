Как тульским школьникам интересно и безопасно отдохнуть летом

Лето - это маленькая жизнь, поется в известной песне. Но наполнить ее нужно важными, интересными и безопасными для ребенка занятиями. Многие горожане не имеют возможности покинуть пределов региона или вообще остаются в Туле. Впрочем, разнообразная деятельность и новые впечатления ждут ребенка и в городе, для этого не обязательно отправляться в экзотические страны.

В 2019 году в Туле продолжается реализация проекта «Лето твоих возможностей». Основная его задача обхватить интересной и развивающей деятельностью максимальное количество детей. Особенно тех, которые остаются на лето в городском пространстве.

По данным официальной статистики в Туле более 43 тысяч школьников в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Более 37 тысяч детей будут задействованы в мероприятиях проекта «Лето твоих возможностей». Это почти 87 процентов. Проект предусматривает различные формы работы направленные на творческое развитие, популяризацию здорового образа жизни и спорта, знакомство с будущей профессией, встречи с интересными людьми.

Как рассказала руководитель Управления образования администрации Татьяна Золотова, по результатам конкурсного отбора утверждены 52 тематические программы для загородных лагерей, которые охватят наибольшее количество детей и будут носить разную направленность – спортивные, лингвистические, гуманитарные, трудовые, волонтерские.

Цена вопроса

Как стало известно на оперативном совещании в администрации города, в этом году тульским школьника выделено 2024 путевки, из которых - 1324 в санаториях регион и 700 в санатории, расположенные на черноморском побережье Краснодарского края.

В этом году семь загородных оздоровительных лагерей примут более 6 тысяч детей. Стоимость путевок для жителей тульского региона составляет 17 220 рублей. А в загородные лагеря с условиями проживания повышенной комфортности – « Новая волна» и «Солнечный» - 18 081 рубль.

Через портал госуслуги71 было подано более трех тысяч заявлений. Важно, что сохраняется социальная направленность: родители имеют возможность получить единовременную денежную компенсацию для оплаты частичной стоимости путевки. Уже сейчас заявлений о компенсации написали более 700 тульских семей. Приобрести путевки в загородные оздоровительные лагеря Тульской области можно, подав заявления в центры организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по адресам: пр. Ленина,86/37 , ул. Мира, 37.

По словам Татьяны Золотовой, на организацию летнего оздоровительного отдыха школьников консолидировано из бюджетов региона и города выделено более 83 млн рублей. Также из муниципального бюджета 2,8 млн будут направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних. На развитие материально-технической базы предусмотрено финансирование в объеме 7 млн рублей. Это, прежде всего, - обеспечение пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, норм антитеррористической защиты.

Дети в городе

С 1 июня в Туле начнут работать 76 лагерей дневного пребывания на базе 58 центров образования с охватом более 9 тысяч детей школьного возраста. Будет организовано трехразовое питание из расчета 188 рубль на человека. В 14 центрах образования будет возможность трудоустроиться детям в трудной жизненной ситуации, планируется задействовать 300 подростков. Кроме этого, 900 ребят смогут трудоустроиться на летний период в муниципальных учреждениях города. Оплата их труда будет осуществляться через центры занятости.