Дерматоскопия может спасти жизнь

Наш консультант – главный врач ГУЗ «ТОККВД» Наталья Сергеевна Руднева.

Наталья Сергеевна Руднева

Дерматоскопия - метод оптической диагностики новообразований кожи с помощью многократного увеличения. В Тульском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере он проводится с 2013 года абсолютно бесплатно. Это диагностический метод, который позволяет с помощью простого аппарата определить структуру новообразования на коже.

В чем суть

Целью этого метода является дерматоскопичское определение различных признаков новообразования кожи, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. Такой подход позволяет точно оценить доброкачественность или злокачественность образования. Достоверность диагноза, установленного на основе дерматоскопии, крайне высока, что позволяет практически безошибочно выбрать тактику дальнейшего ведения пациента. Для проведения этого диагностического метода используется специальный прибор, называемый дерматоскопом.

Дерматоскоп дает 10-кратное увеличение, а специальное освещение – возможность увидеть неблагоприятные признаки. И в зависимости от того, что видит через аппарат врач, можно с достаточно высокой степенью вероятности определить, опасное это образование или нет.

С помощью дерматоскопии можно отличить доброкачественные меланоцитарные невусы (родинки), папилломы, кератомы (старческие бородавки) от злокачественных новообразований кожи: меланомы, базалиомы, плоскоклеточного рака.

Знай

У каждого из нас должна быть онконастороженность, особенно у тех, кто в группе риска, – светлокожих, подверженных солнечным ожогам, особенно с детства. Чем светлее кожа, тем, как правило, больше на ней всяких пятнышек, родинок и веснушек. С возрастом также появляются различные новообразования. Не все они, конечно, «плохие». Например, меланома, базалиома или плоскоклеточный рак - это новообразования, которые крайне опасны, и выявление их на ранних стадиях спасает жизнь. Начиная с 25-27 лет нужно внимательнее к себе относиться и регулярно приходить на диагностические осмотры и консультации.

Насторожитесь, если у вас появились:

Асимметричность.

Симметричность проверяется врачом путем визуального проведения линии, проходящей от центра образования. Обнаруженная несимметричность указывает на патологические изменения, проходящие внутри образования.

Нечеткие границы.

Появление неровных границ, увеличение площади родинок – нетипичное явление.

Темный цвет – не норма.

Воспаление и изъязвление близлежащих тканей должны насторожить человека.

Часто это уже симптомы развившегося рака, и в этом случае обращаться к онкологу нужно немедленно!

Дерматоскопия позволяет не упустить время

Сегодня достоверно известно, что чрезмерное увлечение ультрафиолетом – неважно, на солнце или в солярии – приводит к росту новообразований на коже. Особенно влияют солнечные ожоги, полученные даже в детском возрасте. Это основная причина возникновения злокачественных новообразований кожи во взрослом возрасте, в том числе меланомы. Меланома быстро развивается и приводит к 100-процентной гибели человека. Но если она обнаружена вовремя, когда ее размер не больше 0,6 см (а это позволяет выявить только дерматоскопия), выживаемость пациентов – 100 %. То же самое касается и базалиомы, и плоскоклеточного рака.

Поэтому каждому человеку старше 25 лет необходимо проходить осмотр у дерматолога для раннего выявления «плохих» новообразований. Все дерматологии Тульской области владеют дерматоскопией и используют этот метод в своей практике.

Дерматовенерологи Тулы и Новомосковска ежегодно участвуют в международном Дне диагностики меланомы, когда любой желающий может обратиться для дерматоскопического осмотра. Каждый год в этот день приходят около 150 человек. В 2019 году День диагностики меланомы состоится 20 мая.

Дерматоскопия проводится и на выездных акциях, таких как «Мужское здоровье» и «Женское здоровье».

Если у врача есть сомнения по поводу новообразования, то пациента приглашают на консилиум. Консилиумы проходят в Тульском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере еженедельно, специалисты осматривают в среднем около 30 человек. При выявлении злокачественного процесса пациент проходит необходимое обследование бесплатно на базе диспансера (для быстроты и удобства это занимает обычно 2-3 дня). Когда все анализы готовы, мы записываем пациента на прием к врачу-онкологу в ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер». Обязательно поддерживаем обратную связь с пациентом и узнаем результаты лечения.

Нужно ли удалять родинки?

Если новообразование злокачественное, то удаление, как правило, обязательно. Хотя в настоящее время существуют методы консервативного лечения базалиом на ранних стадиях, позволяющие убрать новообразование без косметических дефектов. Именно поэтому необходимо обнаружить заболевание как можно раньше. Доброкачественное образование, которое постоянно травмируется, тоже лучше удалить. Это сделает хирург или дерматолог. Для удаления используют разные способы, от аппаратных (например, лазерное или радиоволновое удаление) до хирургических методов.

На открытых участках удалять доброкачественные новообразования кожи врачи рекомендуют в осенне-зимний период, когда мало солнца.

Дерматоскопия сегодня - это обычный и доступный каждому метод диагностики новообразований кожи, он безопасен, не имеет противопоказаний и не требует специальной подготовки для пациента. Дерматоскопия дает возможность выявить неблагополучие очень рано и предотвратить тяжелые оперативные вмешательства, а часто – и спасти жизнь.

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