2019-04-15T12:16:55+03:00
Происшествия

Дерево рухнуло на иномарку на проспекте Ленина в Туле

[фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Из-за непогоды во дворе дома №98 по проспекту Ленина произошло ЧП. Дерево упало прямо на припаркованный автомобиль.

Предварительно, никто не пострадал, но машина получила значительные повреждения.

По словам местных жителей, деревьям во дворе дома уже насчитывается как минимум пять десятков лет.

Публикуем фото и видео нашего корреспондента с места произошедшего:

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Дерево рухнуло на иномарку на проспекте Ленина в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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