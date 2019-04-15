Высокий уровень мастерства

29 марта 2019 года состоялся XIX Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства по дентальной имплантологии, который проводится во время ежегодного Всероссийского конгресса по дентальной имплантологии. Чемпионат проводился Стоматологической ассоциацией России (СтАР) и Российской ассоциацией стоматологической имплантологии (РАСтИ).

В составе экспертного жюри чемпионата, состоящем из 13 человек, приняли участие ведущие специалисты РФ и мирового уровня в области дентальной имплантации и протезированияс использованием дентальных имплантатов:

В. Н. Олесова, д. м. н., профессор, президент РАСтИ, вице-президент СтАР, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, М. З. Миргазизов, д. м. н., профессор, председатель Высшего экспертного совета СтАР, почетный президент РАСтИ, заслуженный деятель науки РФ, Д. А. Трунин, д. м. н., профессор, президент СтАР, директор Стоматологического института СамГМУ, Ф. Ф. Лосев, д. м. н., профессор, президент Московской областной Ассоциации стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, заслуженный деятель науки РФ, В. Ю. Никольский, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии и декан стоматологического факультета Кировской государственной медицинской академии, член Совета и председатель Комитета по клиническим и экспертным вопросам СтАР, член Президиума РАСтИ, А. И. Яременко, д. м. н., профессор, президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, президент-элект СтАР.

На конкурс подали свои работы огромное количество участников. Но в финал вышло всего пять команд, причем четыре коллектива представляли Московский регион, а пятым финалистом стало ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».

На чемпионате поликлинику представляли врач - стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог высшей категории, стаж работы 16 лет, Иван Сергеевич Саратов и зубной техник высшей категории, стаж работы 29 лет, Ольга Викторовна Парфенова.

Сам конкурс проходил в несколько этапов:

1 этап - представление участниками клинических работ с предоставлением подробной выписки из амбулаторной стоматологической карты пациента, получившего ортопедическое лечение с использованием дентальных имплантатов;

2 этап (финал) – публичное представление доклада с презентацией клинической работы, ответы на вопросы экспертов.

Дополнительную сложность работе жюри придавал общий необычайно высокий уровень работ. На суд были представлены кейсы с творческим применением цифровых технологий, со сложными реконструктивными операциями, а также с тяжелыми пародонтологическими, ортодонтическими и общесоматическими проблемами у пациентов.

- Уровень конкурса был очень высокий, - делится Иван Саратов. - Мы предоставили портфолио достаточно сложной работы и выписку из карты по конкретной пациентке, которой была произведена дентальная имплантация 1,5 года назад. Здесь важно подчеркнуть, что претенденты оценивались именно по качественному результату работы, состоянию тканей после проведенного лечения, степени приживаемости имплантатов, общего самочувствия и визуального эффекта. На финальной презентации мы показывали особенности проведения работы, объем, оборудование, которое использовалось для диагностики и т. д. Нами была проведена костная пластика, установлено семь имплантатов.

Иван Сергеевич Саратов

Мы вошли в пятерку лучших стоматологов-имплантологов России, и это только первый наш опыт участия. Результаты вполне объективные, так как жюри не знало претендентов, а оценивало изначально работы по номерам. Будем теперь участвовать в таких чемпионатах обязательно, уже начали собирать новый материал. Это дает практическое понимание, каким образом развивается наша индустрия, какие достижения есть у коллег, к чему стремиться или, наоборот, стараться удерживать пальму первенства.

- Абсолютно не думала, что моя техническая часть получит столь высокую оценку, - говорит Ольга Парфенова. - Специально не выбирала, это рядовая ежедневная работа, мы выполняем мостовидные протезы из металлокерамики такого качества всем нашим пациентам. Жюри оценивало работу по панорамному снимку до и после проведенной операции: точность литья, внешний вид работы, совпадение цвета и формы зубов. Приятно осознавать, что наше исполнение - это высокий уровень техники и мастерства.

Ольга Викторовна Парфенова

Увлеченные профессией

По результатам чемпионата наш тульский авторский коллектив не только занял почетное четвертое место, но и награжден специальным призом - сертификатом на участие в любом курсе Научно-практического центра «СИМКО». Этот центр объединяет людей, увлеченных своей профессией, – профессоров с мировыми именами, практикующих врачей с многолетним стажем работы и других высококлассных специалистов. И именно такие ежедневно трудятся в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника».