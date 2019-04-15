Как сделать свою улыбку красивой и при этом сэкономить?

Сегодня пациенты могут рассчитывать на качественное лечение с применением современных технологий и материалов, включая популярные сейчас светоотверждаемые пломбы по полису медицинского страхования, а значит, бесплатно. С 2018 года в территориальную программу ОМС вошло лечение кариеса и его осложнений с применением композитных материалов химического отверждения и стеклоиономерных цементов отечественного производства, а также лечение кариеса фронтальных зубов с использованием фотополимерных пломбировочных материалов. Также в Тульской области для детей в рамках этой программы проводятся медицинский осмотр и диагностические манипуляции врачами-ортодонтами.

Кому льготы?

Перечень стоматологических услуг по полису ОМС в нашем регионе достаточно широк. Но в него не входят протезирование и имплантация. Поэтому в различных регионах существует порядок предоставления льгот для протезирования различным категориям граждан.

Льгота на протезирование предоставляется на основании части 3 статьи 8 Закона Тульской области от 01.04.2014 № 2074-ЗТО «Об охране здоровья граждан в Тульской области»: «Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории области, имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в области на дату поступления обращения, предоставляется мера социальной поддержки в виде скидки один раз в пять лет в размере 50 процентов стоимости зубопротезирования (за исключением протезов из драгоценных металлов) и (или) скидки один раз в пять лет в размере 50 процентов стоимости ремонта пластмассовых пластинчатых протезов в медицинских организациях, находящихся в ведении области». Порядок предоставления меры социальной поддержки устанавливается Постановлением администрации Тульской области от 09.09.2009 № 656 (в ред. Постановлений правительства Тульской области от 27.03.2013 № 119, от 25.09.2014 № 486). Также важно знать, что льготное протезирование можно получить только в госучреждениях здравоохранения.

Порядок оформления

1. Пациент должен обратиться в отдел соцзащиты населения по месту жительства для получения справки, подтверждающей, что среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Тульской области.

2. Предоставить заявление на имя руководителя медицинской организации о предоставлении скидки на зубопротезирование и (или) ремонт зубных протезов и справку из органов социальной защиты в отдел организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Министерства здравоохранения Тульской области (г. Тула, ул. Оборонная, 114г, кабинет № 48).

3. Зарегистрировать заявление в отделе организации медицинской помощи взрослому населению департамента Минздрава Тульской области.

4. Затем обратиться в поликлинику с направлением на получение услуги, паспортом и СНИЛС и составить Договор с медучреждением.

Съемное протезирование доступно всем

Для тех категорий граждан, кто не попадает под льготное протезирование, можно предложить также бюджетный вариант - съемное протезирование. В целом съемные зубные протезы – достаточно бюджетный, но при этом результативный метод восстановления жевательных и эстетических функций в полости рта.

Кроме того, он имеет минимальный перечень противопоказаний и осложнений. Какие бывают протезы:

Частично съемные зубные протезы - такие протезы крепятся к десне и к настоящим зубам (акриловые, безакриловые (акрифри), традиционные нейлоновые, бюгельные).

Полностью съемные – такой протез станет спасением для тех, кто полностью утратил свои зубы. В настоящее время для изготовления съемных протезов используются новые базисные материалы на основе эластических термопластических полимеров. Такие протезы эластичны и отличаются повышенной прочностью,очень легкие, они имеют точную посадку и стабильную фиксацию, не вызывают аллергических реакций, имеют эстетический вид.

Современная ортопедическая стоматология предлагает множество вариантов зубного протезирования. При полной или частичной утрате зубов всегда можно подобрать оптимальное решение.

Главное — регулярно проходите стоматологический осмотр!

Тула, ул. Токарева, 70-а (головное учреждение).

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