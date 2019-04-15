Депрессия и алкоголь

Одним из самых распространенных заболеваний современного общества является депрессия. Это расстройство, характеризующиеся сниженным настроением, подавленными эмоциями, ощущением опустошенности, вины, безысходности, отсутствием перспектив.

Многие люди пытаются бороться с таким состоянием с помощью спиртного - «заливают горе», а такая борьба заранее обречена на провал.

Депрессия на фоне употребления алкоголя - проблема, обусловленная множеством факторов. На физиологическом уровне все начинается с гормонов. При приеме алкоголя их выработка нарушается, эндорфины начинают искусственно выделяться в большом количестве, что может приводить к кратковременной эйфории. Затем, когда уровень гормона счастья снижается, появляется подавленность, чувство неудовлетворенности.

Человек пытается испытать эйфорию снова и тянется за очередной порцией спиртного. Круг замыкается. Наступает посталкогольная депрессия. Этот эффект может длиться до 5-7 дней. Как правило, лечение в домашних условиях в такой ситуации не представляется возможным. Лучше всего пациенту обратиться за стационарной помощью под круглосуточным присмотром врачей. Поэтому единственное, что могут сделать пациенты, задающиеся вопросом: как себе помочь, это полностью отказаться от спиртного, проявить силу воли и не поддаваться искушению. Остальную работу будут делать врачи.

Лечение проходит несколько стадий: диагностика, детоксикация, купирование абстинентного синдрома, коррекция психологического и эмоционального состояния, психотерапевтическая и психологическая работа, реабилитация и многое другое.

Своевременная госпитализация и адекватное лечение помогают найти выход из этой сложной ситуации. В такой ситуации лучше обратиться за квалифицированной помощью.

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