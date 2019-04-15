2019-04-15T11:43:36+03:00
Здоровье

Болезнь узнаю по походке: о «безмолвной эпидемии» и «святой троице»

Результат лечения остеопороза и подагры зависит от своевременного обращения к врачу и профилактики. Наш консультант – остеоартролог Тульского флебологического центра Юлия Дубровина
Виктория ЯКУШИНА
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Результат лечения остеопороза и подагры зависит от своевременного обращения к врачу и профилактики. Наш консультант – остеоартролог Тульского флебологического центра Юлия Дубровина.

Юлия Дубровина

Юлия Дубровина

С приходом весны природа просыпается от зимней спячки, и люди не являются исключением.

Мужчины активнее занимаются спортом, женщины начинают чаще посещать косметолога и салоны красоты. Но существуют факторы, которые, несмотря на все наши ухищрения, однозначно выдают возраст, – это походка и осанка. Не правда ли, интересный факт, который заставляет задуматься о здоровье своих суставов и позвоночника? Коснемся 2-х заболеваний, одно из которых характерно для женщин, другое – для мужчин.

«Безмолвная эпидемия»

Если женщину беспокоят боли в позвоночнике, заметно изменение осанки, снижение роста, а также были случаи переломов костей, возраст 40+, есть вредные привычки (курение), она злоупотребляет диетами и снижением веса, то все эти признаки – повод проверить уровень кальция в организме на предмет остеопороза.

По-другому это заболевание еще называют «немой (безмолвной) эпидемией», так как долгое время симптомы заболевания никак себя не проявляют, а организм уже находится в дефицитах по основным витаминам и микроэлементам, участвующим в костеобразовании.

Диагностика

Не так давно пришла на прием пациентка с жалобами на боли в одном пальце. Однако уже при визуальном осмотре было понятно, что проблема не только в нем, ее осанка говорила о глубоком дефиците витаминов и просила помощи. Было назначено полное обследование, которое выявило тяжелый системный остеопороз, о котором она даже не догадывалась.

Остеопороз выявляется на рентгенологической денситометрии костей. Именно это исследование определяет остеопороз на ранних стадиях и помогает предотвратить будущие переломы. После 50 лет эту процедуру необходимо проходить регулярно.

Было проведено комплексное лечение пациентки, и на повторном приеме от прежних жалоб не осталось и следа. Главное было изначально разобраться в причинах болей и не купировать их как симптом.

Мужская боль

А теперь давайте коснемся другого заболевания, которым болеют преимущественно активные молодые мужчины, мужчины средних лет.

Подагра – это заболевание, при котором происходит повышение уровня мочевой кислоты в крови (гиперурикемия) и отложение ее кристаллов в различных органах и тканях (преимущественно в суставах и почках), провоцируя воспаление.

Воспаление суставов при подагре возникает внезапно, остро и имеет интенсивный, яркий характер боли.

Надо помнить, что до первого приступа артрита, как правило, имеется многолетнее, не выявленное повышение уровня мочевой кислоты. И второй момент – повышение мочевой кислоты никогда не бывает одно! Вместе могут повышаться уровни глюкозы, холестерина, инсулина. Эти три вида нарушений (пуриновый, липидный, углеводный) даже называют «святая троица», потому что если повышается один показатель, обязательно повысятся два других.

Итак, дорогие мужчины, если вас беспокоят боли в суставах ног, вы заметили изменение, деформацию пальцев на руках и ногах, ваш возраст 40+, у вас есть избыточная масса тела, а в крови неустойчивые показатели сахара и холестерина крови –это повод задуматься и проверить здоровье своих суставов, сдать анализы крови на мочевую кислоту, холестерин, глюкозу крови.

Важно!

Врачи за то, чтобы пациенты были грамотными. Чтобы пациенты знали все о своем состоянии, читали литературу, изучали интернет, задавали вопросы, приходили на прием с родственниками, супругами. Но, самолечением не занимались!

Тульский флебологический центр

Тульский флебологический центр

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ИСТОЧНИК KP.RU

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