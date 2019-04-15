Апрельский снегопад: за выходные в Туле выпало 12,6 мм осадков

Погодная аномалия создала немало неудобств тулякам. Мокрый снег не только осложнил движение транспорта и пешеходов, но и стал причиной падения деревьев. В ночные часы ситуация на дорогах осложнялась из-за понижения температуры до отрицательных значений.

Согласно данным гидрометиоцентра, снегопад, накрывший Тулу в выходные, принес 12,6 мм осадков в виде снега. В связи с этим коммунальные службы города приступили к обработке противогололедными материалами наиболее опасных участков улично-дорожной сети, спусков и подъемов. Работы по расчистке дорог и тротуаров проводились в ночное время. Одновременно проведена сплошная обработка магистральных дорог с интенсивным движением общественного транспорта.

В механизированной уборке дорог было задействовано 12 комбинированных дорожных машин. В очистке и обработке пешеходных тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок в ночь с 14 на 15 апреля было задействовано 27 единиц. 120 рабочих были заняты очисткой от снега мест массового пребывания горожан.

В понедельник, 15 апреля, снегоуборочные работы в городе продолжаются. Движение транспорта не было нарушено.

На оперативном совещании мэр Тулы Юрий Цкипури сообщил, что в выходные поступало много звонков от обеспокоенных непогодой туляков и отметил, что коммунальщики успешно справились с последствиями природной аномалии.