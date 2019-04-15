14 апреля 2019 года, на строительной площадке моста через реку Дон в городе Донском Тульской области произошло ЧП.

С высоты в воду сорвался бетонный пролет и потащил за собой несколько кранов. Громадный вес согнул один из них в "в дугу".

О пострадавших пока не сообщается.

Видео и фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/703205" frameborder="0"></iframe> При строительство моста в Донском упавший пролет согнул кран.Видео группы «Наш Донской 71»

Фото: ЧП Новомосковск