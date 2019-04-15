2019-04-15T10:35:19+03:00
Происшествия

При строительство моста в Донском упавший пролет согнул кран

[фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ЧП НовомосковскФото: ЧП Новомосковск
Изменить размер текста:

14 апреля 2019 года, на строительной площадке моста через реку Дон в городе Донском Тульской области произошло ЧП.

С высоты в воду сорвался бетонный пролет и потащил за собой несколько кранов. Громадный вес согнул один из них в "в дугу".

О пострадавших пока не сообщается.

Видео и фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети:

При строительство моста в Донском упавший пролет согнул кран.Видео группы «Наш Донской 71»

Фото: ЧП Новомосковск

Фото: ЧП Новомосковск

Фото: ЧП Новомосковск

Фото: ЧП Новомосковск

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Музеи Куликова поля перешли на летний режим
Под Тулой микроавтобус влетел в отбойник
В Туле обрабатывают дороги и тротуары противогололедными материалами
Более 25 тысяч человек участвовали в субботнике в Туле
Алексей Дюмин поручил сотрудникам ГИБДД усилить патрулирование дорог
Снег в Туле будут вывозить пять бригад
За неделю в Туле произошло 167 ДТП
Коммунальные службы Тулы ликвидировали последствия снегопада
В Тульской области опрокинулся в кювет автобус с детьми
В Тульской области детей-сирот готовят к самостоятельной жизни
В Туле впервые прошло совещание руководителей отделений Русского географического общества
В Туле привели в порядок сквер Льва Толстого
В Туле за неделю поймали и определили в приют 25 собак
В Туле пройдет слет именных школ «Равнение на Героев»
В Тульской области обнаружили два блиндажа с останками советских воинов
Для будущих тульских молодоженов устроили помолвки
В Туле коммунальщики обрабатывают спуски и подъемы противогололедными материалами
В центре Тулы в ДТП с "Мерседесом" погиб водитель "ВАЗа"
Погода в Туле 14 апреля: облачно, осадки и сильный ветер
В Туле на ул. Рязанской организуют полосу разгона
В Тульской области двое цыган пытались украсть металлические трубы