При строительство моста в Донском упавший пролет согнул кран
[фото, видео]
Фото: ЧП Новомосковск
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14 апреля 2019 года, на строительной площадке моста через реку Дон в городе Донском Тульской области произошло ЧП.
С высоты в воду сорвался бетонный пролет и потащил за собой несколько кранов. Громадный вес согнул один из них в "в дугу".
О пострадавших пока не сообщается.
Видео и фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети:
При строительство моста в Донском упавший пролет согнул кран.Видео группы «Наш Донской 71»
Фото: ЧП Новомосковск
Фото: ЧП Новомосковск
ИСТОЧНИК KP.RU