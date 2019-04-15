«Библионочь-2019» в Туле: программа мероприятий

«Библионочь» - это время, когда библиотеки открывают свои двери для посетителей вечером и ночью.

В 2019 году «Библионочь» в Туле пройдет 20 апреля. Она будет посвящена теме «Весь мир — театр».

Для гостей в оружейной столице шотовят выставки, тематические экскурсии, мастер-классы и встречи с известными писателями.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

- Модельная библиотека №8

В 16:00 вас ждут «Библиосумерки» – к пристани пришвартуется музыкальный театр. Воспитанники детского сада покажут и пропоют музыкальную сказку «Волк и семеро козлят».

В 19:00 «Библионочь» продолжит знакомство с гранями театра. С классическим театром вас познакомит пьеса И. Крылова «Подщипа» в исполнении народной театральной студии «Надежда поколений». Театр песни представит фольклорный ансамбль «Смородина».

Что наша жизнь? Игра! У вас будет возможность сыграть разные роли на тематических библиотечных площадках «Театральной пристани». Распахнет свои двери таверна «Алые паруса», которая предложит своим посетителям литературно-театральную викторину. В музыкальной каюте «Веселая шарманка» можно попробовать свои силы в исполнении морских частушек, а фотозона «Театральная шлюпка» оставит на память для вас веселые фотографии.

Завершит «Библионочь» театральная импровизация. Какая? Сюрприз!

Участие в мероприятиях бесплатное.

- Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева

Литературно-развлекательная программа «Театральная бессонница – 2019», посвященная Году театра, обещает быть насыщенной и полной сюрпризов. Гостей ждёт встреча с юными артистами театральной студии Зареченской школы искусств, которые представят сцены из спектаклей по произведениям классической и современной литературы.

Театралы-любители смогут сразиться в викторине «Волшебный мир театра». А в театральном буфете можно будет продегустировать вкусный и полезный напиток – чай, познакомиться с историей русского чаепития, принять участие в «чайной» викторине.

Под занавес состоится шуточный розыгрыш, где призы будут разыграны с помощью номерков из гардероба.

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 17:00.

- Городская библиотека №18

Видеоэкскурс «Впустите в свою жизнь театр» познакомит гостей с историей театрального искусства, со знаменитыми театральными деятелями и крупнейшими театрами России и мира. Мастер-класс «Сбывайся моя мечта» обучит актёрскому мастерству и сценической речи.

Мастер-класс «Волшебный мир теней» научит изготавливать фигурки для теневого театра. Участники квеста «Путешествие в мир театра» разгадают тайну имени одной из муз. Фотосалон «Театр-арт» пригласит сделать на память прекрасное фото с литературными героями.

Закончится мероприятие праздничным фейерверком из воздушных шаров. Всех ожидают приятные встречи и сюрпризы. Незабываемые впечатления гарантированы!

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 18:00.

- Модельная библиотека №14 города Тулы

Гостей праздника ожидает театрализованное представление в стиле русской ярмарки, в котором гости смогут показать свое актерское мастерство. Они познакомятся с театральным этикетом, путешествуя с директором Епархиального культурно-просветительского центра «Фавор» М. А. Михалевой по странам и векам.

В ходе виртуальной экскурсии участники побывают в необычных театрах мира. Квест, полный тайн и загадок, проведет их по театру от вешалки до закулисья. Для театральных поклонников будут работать фотозоны: «Балаганчик», «Я в гриме».

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 18:00.

- Городская библиотека №22

Гостей мероприятия ждет:

- Выступление детской группы «Мамонтенок» с литературно-театральной постановкой.

- Рассказ о профессии актера от актрисы ТЮЗа Евгении Назаровой.

- Мастер-класс по актерскому мастерству.

- «Библиопробы» по стихам писателя Егора Козлова.

- Интерактивная фотозона «Библиотечная инсталляция».

- Призы и подарки.

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 18:00.

- Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого

Гостями вечера станут: талантливая художница, график и живописец Элина Торос, которая представит свое творчество и выставку «Жизнь – театр»; театр теней «ТоЧКа» с необычным и загадочным спектаклем и мастер-классом от руководителей студии Яны Левищевой и Алексея Лаврухина; творческое сообщество «СтартАрт» начнёт открытый микрофон «Рифма и сцена», где вы услышите поэтов, певцов и актеров. А еще каждый желающий сможет выступить со своими стихотворениями и иным творчеством.

Также вы увидите творческий театральный коктейль «Волшебный миг театра» с участием Тульского колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского, встретитесь с известными театральными деятелями, примите участие в мастер-классах по изготовлению театральных масок и вееров.

В фойе библиотеки для вас будет работать театральная билетная касса и буфет.

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 19:00.

- Городская библиотека №4 города Тулы

Участников акции ждет разнообразная и увлекательная программа «Виват театр!». У вас будет прекрасная возможность познакомиться с творчеством тульских театральных коллективов. Победители конкурса рисунков «Волшебный мир театра» заслуженно получат свои награды. Самые смелые покажут свои таланты в экспромт-театре «Любимая сказка» и примут участие в викторине «Театральная мозаика». Почитателей хендмейда ждут мастер-классы в «Бутафорской мастерской».

На протяжении всего мероприятия будут работать библиотечные выставки «Магия книжных кулис», «Великий волшебник театр», «Шекспира много не бывает…» и фотозона «Маска, я вас знаю!».

Встреча с книгами и интересными людьми, общение с друзьями принесут заряд положительных эмоций, радостных улыбок и весеннего настроения. Для всех артистов и зрителей будет гостеприимно открыт театральный буфет.

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 19:00.

- Городская библиотека №20 им. А. С. Пушкина г.Тулы

Гостей творческого портала ждет увлекательная программа:

- театральное фотоателье;

- театральный буфет;

- скайп-встреча с музыкальным театром;

- импровизированная гримерка;

- «Волшебный мир сцены» – викторины-путешествия;

- дефиле литературных персонажей;

- выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

Также на время проведения мероприятия объявлена «Ночь возвращенной книги»: все, кто не вернул книги в срок, могут принести их библиотеку.

В завершение вечера всех ждет приятный сюрприз.

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 19:00.

- Детская библиотека №11 города Тулы

Сотрудники библиотеки приготовили для гостей мероприятия увлекательную программу:

- Театрализованный детский спектакль, подготовленный воспитанниками детского сада.

- «Музыкальная палитра» – детские песни в исполнении Труфановой Снежаны, читательницы библиотеки.

- Театральная мастерская. Гостям будет предложено освоить дыхательную гимнастику, гимнастику для губ и языка и принять участие в мине-спектакле-пантомиме «Храбрый рыцарь».

- Спектакль теней по сказке Р. Киплинга «Книга джунглей», подготовленный сотрудниками детской библиотеки № 11.

- Викторина.

На мероприятии будет оформлена библиотечная выставка. Самые активные участники конкурсов и викторин получат призы и подарки.

Участие в мероприятиях бесплатное. Начало - в 17:00.