На Демидовской плотине в Туле ликвидируют последствия ночного ливня

В ночь с четверга на пятницу в Туле разразился сильный дождь. Последствия не заставили себя ждать. Утром стало понятно, что ливневки не справились.

В городе появились непроходимые "водоемы" с грязной водой по нескольким адресам. Самое масштабное из них — на улице Бондаренко. Ещё одно грязное озеро разлилось на пересечении улиц Демидовская плотина и Октябрьская. Неудивительно, что с утра многие туляки были вынуждены стоять в пробках.

В настоящее время на затопленных участках работают сотрудники Водоканала: ликвидируются огромные лужи на проезжих частях и тротуарах, прочищаются ливневки.