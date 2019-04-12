2019-04-12T12:49:48+03:00
Общество

На Демидовской плотине в Туле ликвидируют последствия ночного ливня

Дождь и неработающая ливневая канализация стали причиной подтопления
Юлия КУДЫМОВА
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Фото Алексея ФОКИНА.Фото Алексея ФОКИНА.
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В ночь с четверга на пятницу в Туле разразился сильный дождь. Последствия не заставили себя ждать. Утром стало понятно, что ливневки не справились.

В городе появились непроходимые "водоемы" с грязной водой по нескольким адресам. Самое масштабное из них — на улице Бондаренко. Ещё одно грязное озеро разлилось на пересечении улиц Демидовская плотина и Октябрьская. Неудивительно, что с утра многие туляки были вынуждены стоять в пробках.

В настоящее время на затопленных участках работают сотрудники Водоканала: ликвидируются огромные лужи на проезжих частях и тротуарах, прочищаются ливневки.

потоп после дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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