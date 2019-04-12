На Демидовской плотине в Туле ликвидируют последствия ночного ливня
Дождь и неработающая ливневая канализация стали причиной подтопления
Фото Алексея ФОКИНА.
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В ночь с четверга на пятницу в Туле разразился сильный дождь. Последствия не заставили себя ждать. Утром стало понятно, что ливневки не справились.
В городе появились непроходимые "водоемы" с грязной водой по нескольким адресам. Самое масштабное из них — на улице Бондаренко. Ещё одно грязное озеро разлилось на пересечении улиц Демидовская плотина и Октябрьская. Неудивительно, что с утра многие туляки были вынуждены стоять в пробках.
В настоящее время на затопленных участках работают сотрудники Водоканала: ликвидируются огромные лужи на проезжих частях и тротуарах, прочищаются ливневки.
потоп после дождя.
ИСТОЧНИК KP.RU