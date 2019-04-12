2019-04-12T12:28:36+03:00
Общество

Алексей Дюмин совершил облет территории региона на вертолете

С началом весеннего пожароопасного периода с 1 по 10 апреля в Тульской области произошло более 700 возгораний
Юлия КУДЫМОВА
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Губернатор проверил готовность региона к пожароопасному периоду.Губернатор проверил готовность региона к пожароопасному периоду.
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В четверг, 11 апреля, губернатор Алексей Дюмин совершил облет на вертолете Ми-8 территории региона и проверил готовность к пожароопасному периоду.

С началом весеннего пожароопасного периода с 1 по 10 апреля подразделения пожарной охраны региона совершили около 700 выездов на возгорания. В основном горела сухая трава. Риск пожаров существенно возрастет с началом весенне-летних пикников на природе.

Глава региона поручил усилить работу в пожароопасный период, создать добровольные пожарные команды на наиболее опасных участках: в первую очередь в населенных пунктах, граничащих с лесами.

Опасности подвергаются в первую очередь в населенные пункты, граничащие с лесами.

Опасности подвергаются в первую очередь в населенные пункты, граничащие с лесами.

Также губернатор поручил проработать вопрос по оснащению отдаленных населенных пунктов, граничащих с лесами, и объектов культурного наследия средствами пожаротушения. При этом рекомендовал обратить внимание на оборудование, которое производится на оборонных предприятиях Тульской области. Необходимые решения были приняты на последнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Пал травы наносит огромный ущерб почвам, погибают микроорганизмы, насекомые, млекопитающие, гнездовые птицы. Самая большая опасность – переход в лесные пожары. При пале травы в атмосферу выбрасывается углекислый газ, что негативно сказывается на качестве воздуха», - отметил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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