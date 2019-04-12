2019-04-12T12:55:37+03:00
Происшествия

В Калужской области мать битой избила спящую дочь

15-летняя девочка со дня происшествия живет в центре социальной помощи
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Обнинске 34-летняя женщина избила несовершеннолетнюю дочь битой. Более 15 ударов пришлись по голове, телу и конечностям спящей девочки. При этом женщина угрожала дочери убийством.

ЧП произошло еще в октябре 2018 года. Приговор нерадивой матери был оглашен только на днях.

- С учетом личности подсудимой, обстоятельств совершения ею преступлений судом назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Калужской области.

Отметим, что 15-летняя девочка со дня происшествия живет в центре социальной помощи семье и детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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