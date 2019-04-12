2019-04-12T12:23:04+03:00
Происшествия

В Калужской области огонь уничтожил усадьбу начала XIX века

Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем
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Фото: www.gorod.kaluga.ruФото: www.gorod.kaluga.ru
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В Калужской области огонь уничтожил усадьбу начала XIX века. ЧП произошло поздним вечером 10 апреля в деревне Панское недалеко от Малоярославца.

С огнем боролись 6 пожарных. Также были задействованы 2 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал. Здание не уцелело и сгорело полностью. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить. Однако местные жители предполагают, что его спровоцировать могло неосторожное обращение с огнем, пал травы,

Сгоревший заброшенный помещичий дом некогда принадлежал дворянам Кудрявцевым. Он представлял собой яркий пример Александровского ампира и заметно выделялся на фоне окрестных строений. В свое время усадьбу отдавали то под курсы швей, то под пионерский лагерь и затем — под сиротский приют.

Во второй половине XX века, вплоть до перестройки здание служило детским домом, после расформирования которого пустовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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