2019-04-12T11:17:22+03:00
Общество

В Туле в белый цвет покрасили землю и траву

Окрашивание воображаемых бордюров - народная забава туляков
Юлия КУДЫМОВА
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Возле здания администрации Привокзального округа наш корреспондент обнаружил нарисованный бордюр. Воображаемый объект нанесен белой краской прямо по траве и земле.

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Напомним, пару лет назад похожее способ благоустройства уже применили в Богородицке, когда за художественным воспроизведением бордюра горожане застали коммунальщиков. Белой краской была покрашена пыль возле дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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