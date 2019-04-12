В Туле в белый цвет покрасили землю и траву
Окрашивание воображаемых бордюров - народная забава туляков
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Возле здания администрации Привокзального округа наш корреспондент обнаружил нарисованный бордюр. Воображаемый объект нанесен белой краской прямо по траве и земле.
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Напомним, пару лет назад похожее способ благоустройства уже применили в Богородицке, когда за художественным воспроизведением бордюра горожане застали коммунальщиков. Белой краской была покрашена пыль возле дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU