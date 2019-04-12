Новая транспортная сеть в Туле будет сформирована осенью этого года

В четверг, 11 апреля, состоялось заседание рабочей группы по формированию новой маршрутной транспортной сети под председательством главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

Маршрутная сеть Тулы включает 11 трамвайных, 9 троллейбусных, 44 муниципальных автобусных маршрута и 40 коммерческих маршрутов. Всего пассажиров перевозят 1177 единиц техники. Из них по регулируемому тарифу - 246 единиц техники и 908 - по нерегулируемому тарифу, - рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин о текущей ситуации в сфере транспотного обслуживания.

При этом у последних имеется ряд недостатков – агрессивная манера вождения, что приводит к увеличению аварийных ситуаций, несоблюдение установленного расписания, нестабильность выпуска транспорта на линии в течение дня. Все это отражается на качестве перевозок пассажиров.

Озвученные проблемы требуют изменения концепции дальнейшего развития городского транспорта. Было отмечено о необходимости интегрирования городского общественного транспорта в единую систему, установления единственного вида перевозок по регулируемому тарифу с предоставлением льгот при оплате проезда, с внедрением единой системы оплаты проезда, которая учитывает льготы на пересадке, возможности бесконтактной оплаты, исключении дублирующих маршрутов, синхронизации работы всех видов транспорта, а также организации работы на маршрутах автобусов большой и средней вместимости.

Удобство безопасность экологичность - три кита транспортной стратегии

Также министерством транспорта и дорожного хозяйства региона совместно с администрацией Тулы прорабатывается вопрос об изменении существующей тарифной политики при оплате проезда. Принято решение о запуске в октябре этого года пилотного проекта системы оплаты проезда по аналогии транспортной карты «Тройка» в Москве.

Ведется работа по повышению качества перевозок городским транспортом, увеличению технических мощностей. Так, в течение второго квартала планируется увеличение муниципального транспорта с 248 до 293 единиц, в вечернее время – с 85 до 154 единиц, что уменьшит время ожидания транспорта жителями города.

Принимаются меры для популяризации муниципального транспорта: увеличение автопарка, мотивационная программа обучения водителей с выплатой стипендий, возможностью предоставления общежития для иногородних, повышение зарплат в среднем до 41 тысячи рублей. Для пассажиров предусмотрена гибкая система оплаты проезда.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов при этом подчеркнул, что не стоит задача противопоставлять частных перевозчиков работе муниципального транспорта. Нужно выработать общую схему организации перевозок, которая будет устраивать и муниципальное предприятие, и частных перевозчиков.

- Необходим условный баланс интересов. Переход на регулируемый тариф позволяет обеспечить пассажиров транспортом и сохранить все льготы. У нас есть поддержка в проведении этой работы на всех уровнях. Ничего не мешает озвученные планы воплотить в жизнь,- отметил Евгений Авилов.

Было отмечено, что к 2020 году планируется осуществлять работу пассажирского транспорта в городе по единому регулируемому тарифу. Это значит, например, что пассажиры смогут пользоваться льготами независимо от вида транспорта – коммерческого или муниципального.

Чтобы транспорт решил проблемы горожан, нужно чтобы кто-то решил проблемы транспорта

О разработке новой маршрутной сети Тулы в ходе заседания рабочей группы рассказал советник директора московского института «МосТрансПроект» Сергей Саакян.

Сейчас произведен сбор всех параметров существующей маршрутной сети города, произведено транспортное районирование города, произведен анализ характера и объёма перевозок в городе.

На данный момент производится анализ недостатков существующей маршрутной сети и разработка предложений по корректировке.

Целью оптимизации является улучшение положения электрического транспорта (трамваи и троллейбусы) с сохранением качества обслуживания населения с учетом снижения количества неэффективных дублирующих маршрутов.

На основные улицах Тулы, где сходятся десятки маршрутов - чаще всего возникают проблемы с заторами. Для разрешения проблем будут делать заездные карманы, перенастроят светофоры. Чтобы определить затраты, необходимо создать модель идеальной дорожной сети, она должна быть самоокупаемой и посильной для бюджета города. При разработке маршрутной сети будут учтены новые микрорайоны. Это будет живой организм, который будет меняться в зависимости от потребностей горожан. При разработке новой транспортной сети учитывается текущее состояние дорожной сети, но специалисты института принимают во внимание и перспективное выделение полос движения для общественного транспорта.

Беспрерывная выделенная полоса пока не возможна, так как для этого необходима реконструкция узких мест. Работа эта будет производиться поэтапно и согласовываться с планами администрации города по реконструкции дорог. При этом ставится задача – транспортная сеть должна стать максимально эффективной с точки зрения соотношения предоставляемого качества услуг и затрат на ее содержание.

Евгений Авилов отметил, что в Туле появится единый организатор перевозок, который будет оплачивать километр пробега и муниципальных, и частных перевозчиков. На сегодняшний день завершены все теоретические этапы формирования новой транспортной стратегии Тулы. Дальше институту, разрабатывающему транспортную модель, предстоит огромная работа по формированию маршрутной сети. Наработки, как она будет выглядеть, уже есть. Но это сложная система, которую придется публично обсуждать, почему маршрут сформирован именно так, а не иначе. Предполагается, что новая транспортная сеть будет сформирована осенью этого года. Ее внедрение будет происходить поэтапно.

В конце совещания Евгений Авилов дал поручение продолжить работу по созданию новой транспортной сети и постоянному информировании жителей о проводимых мероприятиях.