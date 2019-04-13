Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"
Матч «Арсенала» и «Урала» завершился безголевой ничьей. Первые минуты игры прошли в атаках «шмелей». На 5 минуте Димитров прострелил с правого фланга на Панюкова, но того четко остановил Беляев.
На 11 минуте Джорджевич получил мяч у штрафной, отдал на Бакаева, Зелимхан пробил и попал в штангу. Горбатенко первым был на добивании, но угодил в защитника.
После небольшой неразберихи в штрафной "Урала" на 41 минуте мяч попал к Мирзову. Игрок с очень острого угла пробил по воротам Годзюра. Но самоотверженные действия защитников Екатеринбурга позволили сохранить ворота в неприкосновенности.
Во втором тайме угловой привел к опасному прострелу вдоль ворот, на который никто из арсенальцев не успел. На дальней штанге Хагуш все же нанес удар по воротам, но попал в сетку с внешней стороны.
Яркую игру показали команды, но счет на табло так и остался неизменным - 0:0.
Напомним, что "Арсенал" и "Урал" продолжают борьбу за Кубок России в полуфинале. Соперники встретятся на поле 15 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU