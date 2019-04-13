2019-04-13T16:46:57+03:00
Общество

Более 25 тысяч туляков приняли участие в субботнике

13 апреля прошла первая в этом году акция чистоты
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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25 454 человека приняли участие в субботнике.Также было задействовано 156 единиц техники. В рамках проекта Генеральная уборка 13 апреля в Туле проводились работы по вырубке поросли, покраске деревьев, уборке мусора, листвы. Работы были скорректированы с учетом погодных условий.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Для удобства жителей была организована выдача инвентаря в главных управлениях по территориальным округам. Также его можно было получить в своей УК.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил руководителям территориальных округов города в выходные дни провести мониторинг и организовать работы по сбору мешков и мусора после субботника.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Следующий субботник пройдет 20 апреля. Жители региона совместно с коммунальными службами будут благоустраивать главные улицы городов и поселков, территории социальных учреждений, места отдыха. В Туле большое внимание будет уделено благоустройству Рогожинского парка.

4 мая планируется навести порядок на мемориалах и воинских захоронениях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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