Более 25 тысяч туляков приняли участие в субботнике

25 454 человека приняли участие в субботнике.Также было задействовано 156 единиц техники. В рамках проекта Генеральная уборка 13 апреля в Туле проводились работы по вырубке поросли, покраске деревьев, уборке мусора, листвы. Работы были скорректированы с учетом погодных условий.

Фото: Алексей ФОКИН

Для удобства жителей была организована выдача инвентаря в главных управлениях по территориальным округам. Также его можно было получить в своей УК.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил руководителям территориальных округов города в выходные дни провести мониторинг и организовать работы по сбору мешков и мусора после субботника.

Фото: Алексей ФОКИН

Следующий субботник пройдет 20 апреля. Жители региона совместно с коммунальными службами будут благоустраивать главные улицы городов и поселков, территории социальных учреждений, места отдыха. В Туле большое внимание будет уделено благоустройству Рогожинского парка.

4 мая планируется навести порядок на мемориалах и воинских захоронениях региона.