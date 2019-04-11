Туляки могут задать вопрос гинекологу
В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия
Фото: материалы пресс-служб
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На вопросы о женском здоровье ответит врач, гинеколог-онкогинеколог «Клиники Эксперт Тула» Добренко Александра Алексеевна в ходе прямой линии с читателями "Комсомолки" по номеру +7 (4872) 50-12-77. Она состоится 11 апреля с 16:00 до 17:00. Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес электронной почты kp@tula-pressa.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU