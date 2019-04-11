2019-04-11T12:25:49+03:00
Общество

Туляки могут задать вопрос гинекологу

В редакции "Комсомолки" пройдет прямая линия
Поделиться:
Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

- Профилактика женских заболеваний

- Что такое ВПЧ?

- Эндометриоз – почему он появляется?

- Воспалительные заболевания женской репродуктивной системы

- Ранняя диагностика онкозаболеваний

На вопросы о женском здоровье ответит врач, гинеколог-онкогинеколог «Клиники Эксперт Тула» Добренко Александра Алексеевна в ходе прямой линии с читателями "Комсомолки" по номеру +7 (4872) 50-12-77. Она состоится 11 апреля с 16:00 до 17:00. Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес электронной почты kp@tula-pressa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24