2019-04-11T09:28:07+03:00
Общество

11 апреля в Туле пасмурно и без осадков

Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей
Юлия КУДЫМОВА
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Фото Алексея Фокина.Фото Алексея Фокина.
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Сегодня, 11 апреля, в Туле днем будет пасмурная, без осадков. Температура воздуха +7°C...+12°C. Атм.давление 749 мм.рт.ст., ветер - северо-восточный, скорость ветра - 4 м/с, относительная влажность - 77%.

Ночью погода будет пасмурная. Возможно пройдет небольшой дождь. Температура +7°C...+11°C, ветер - северный, северо-восточный, 4 м/с. Влажность - 81%. Атм.давление 748 мм.рт.ст.

Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. Средняя геомагнитная активность: необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

Влияние солнечной активности: есть риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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