11 апреля в Туле пасмурно и без осадков
Сегодня, 11 апреля, в Туле днем будет пасмурная, без осадков. Температура воздуха +7°C...+12°C. Атм.давление 749 мм.рт.ст., ветер - северо-восточный, скорость ветра - 4 м/с, относительная влажность - 77%.
Ночью погода будет пасмурная. Возможно пройдет небольшой дождь. Температура +7°C...+11°C, ветер - северный, северо-восточный, 4 м/с. Влажность - 81%. Атм.давление 748 мм.рт.ст.
Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. Средняя геомагнитная активность: необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.
Влияние солнечной активности: есть риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.
ИСТОЧНИК KP.RU