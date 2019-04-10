В Туле проводят обработку от клещей: насколько это эффективно?

Разработан и утвержден график проведения работ. В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий запланирована акарицидная обработка 800 га территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, стадионов, детских площадок, а также поселений Ленинского района.

Перед их началом производится энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.

Мнение специалиста

Профессиональный садовник Антон Путилин заверил, что эффективность подобных мер высока:

- В зависимости от вещества, которым обрабатываются участки массового скопления людей или частные домовладения, гарантия безопасности предоставляется минимум на месяц, максимум на весь сезон. Яд действует локально. Вещества парализуют нервную систему опасных членистоногих и их личинок, поэтому клещи погибают. Если соседи травят клещей, не стоит опасаться, что они мигрируют на ближайший участок. Химические вещества не представляют опасности для теплокровных – человека, питомцев или иной домашней живности. Однако, в период распыления вещества и 1,5-2 часа после нужно избегать пребывания на обработанном участке, так как есть опасность раздражения слизистых. Отравиться химическими средствами практически не возможно.

Клещи уже нападают

Роспотребнадзор по Тульской области информирует, что клещи, являющиеся переносчиками различных инфекционных заболеваний, уже активизировались. Казалось бы, снег сошел совсем недавно, но в начале апреля в медицинские организации обратилось уже 4 человека по поводу присасывания клещей. Укусы клещами зарегистрированы в Ленинском районе и Туле на дворовых территориях.

Проводится еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами: иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз. Территория Тульской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, но профессиональным группам риска и лицам, необходимо заблаговременно вакцинироваться.

Где подстерегает опасность

С наступлением весны множество туляков устремляется в парки и за город. Если на территории парков и оздоровительных учреждений борьба с опасными насекомыми ведется, то в местах неорганизованного отдыха опасность присасывания клещей значительно выше. Клещи обитают на лесной растительности, чаще на высоте 20-30 сантиметров от земли. Больше клещей на краю леса, вдоль тропинок. Поэтому следите за детьми и будьте осторожны сами.

В случае присасывания клеща, незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение за помощью. Если Вам не удалось сдать клещей для анализа, в течение месяца после контролируйте изменения в самочувствии. При повышении температуры, увеличивающемся красном пятне (эритема) на месте присасывания, обратитесь к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.

Последствия заражения

Клещевой боррелиоз поражает кожные покровы, нервную и сердечную системы, опорно-двигательный аппарат, особенно суставы. При раннем выявлении и правильном лечении с помощью антибиотиков в большинстве случаев заканчивается выздоровлением.

Особо опасным для заражения периодом является период с конца весны до самого начала осени. В этот период такие клещи особо активны.

Первыми симптомами боррелиоза являются обычные явления интоксикации, развивающиеся при любой другой инфекции, такие как: повышение температуры тела, озноб, головная боль, боль в суставах и мышцах.

В целом прогнозы для жизни благоприятны, осложнения возникают при не леченном боррелиозе – формируются артриты, кардиты и рассеянный склероз. Это приводит к инвалидности и снижению качества жизни.

Основные осложнения лайм боррелиоза: нарушение высших психических функций, вплоть до развития слабоумия, параличи периферических нервов, потеря слуха и зрения, тяжелые аритмии сердца, множественные артриты, доброкачественные опухоли кожи в месте внедрения клеща.

Что делать, если вы обнаружили клеща на теле

Во-первых, нельзя его давить, это повышает риск инфицирования. Для профессионального удаления клеща обращайтесь в медицинские организации, после чего его необходимо исследовать на инфицированность возбудителями инфекционных заболеваний.

Для защиты от укусов клещей, находясь на садово-огородных участках, в лесу, необходимо соблюдать несколько требований:

- надевайте рубашку с длинными рукавами, заправляя в брюки, брючины в носки и далее в сапоги, на голову наденьте плотный головной убор;

- своевременно скашивайте траву на своем участке;

- используйте средства, отпугивающие клещей, которые наносят на одежду и открытые участки тела;

- периодически проводите осмотр одежды.

На территории области открыты следующие пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная 114 т.37-39-56);

- ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (г. Тула, ул. Московская, д.17, т.21-23-69).