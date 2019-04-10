Подготовка к параду Победы в Туле уже началась

В Туле началась подготовка к празднованию Дня Победы. Предполагается, что в этом году в нем примут участие порядка 1200 человек и более 70 единиц техники.

В пешей колонне традиционно пройдут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС, судебные приставы, тульские суворовцы и кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений.

Механизированная колонна в этом году будет расширена на 20 единиц техники. Наряду с боевыми машинами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона по главной площади города пройдет техника Сил специальных операций. Прорабатывается вопрос об участии в параде пилотажной группы «Русские витязи».

Репетициях парада уже проходят на военном аэродроме в Клоково. Всего пройдет 12 репетиций, пять из них – на площади Ленина. Генеральная репетиция состоится 5 мая.

Алексей Дюмин поручил ответственно подойти к подготовке мероприятий в честь Дня Победы и отметил, что необходимо уже сейчас начать подготовку к празднованию 75-летия Победы, которое состоится в следующем году.