На территории Тульской области начался пожароопасный сезон

Сегодня, 10 апреля, на территории Тульской области вводится пожароопасный сезон.

С наступлением теплой погоды наибольшее число возгораний происходит в жилом секторе. Основная причина весенних пожаров – человеческий фактор.

Собственникам и жильцам частных домов следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при их эксплуатации. Одной из важных мер профилактики пожаров является своевременная ликвидация несанкционированных свалок. Категорически запрещен пал сухой травы.

Как уберечь жилье от огненной стихии

Для предотвращения возгораний необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не поджигать мусор, не выжигать сухую траву на лесных полянах, полях, в садах;

- не бросать горящие спички, не потушенные сигареты, тлеющую ветошь;

- не устраивать на территориях населенных пунктов и дачных участков свалки горючих отходов;

- не хранить на территориях дачных и садовых участков, открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжиженным газом;

- обеспечить приусадебный участок запасом воды и необходимым противопожарным инвентарем;

- своевременно очищать садовый участок и прилегающую к нему территорию от мусора и сухой травы.