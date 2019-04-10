2019-04-10T09:47:08+03:00
Общество

Погода в Туле: пасмурно, но тепло

Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное
Юлия КУДЫМОВА
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Дождливый день в Туле.Дождливый день в Туле.
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Уже в утренние часы среды, 10 апреля, воздух в Туле прогрелся до +12°, днем ожидается пасмурная и дождливая погода, при этом до +17 тепла. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное.

В течение дня весьма вероятны непродолжительные дожди. Ночью установиться ясная погода, температура +8°. В четверг ожидается похолодание

ИСТОЧНИК KP.RU

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