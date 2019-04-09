2019-04-09T17:54:19+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" начал подготовку к матчу с "Уралом"

9 апреля на клубной базе в Мясново состоялась открытая для СМИ тренировка ПФК «Арсенал»
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Матч 23-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал» состоится в субботу, 13 апреля. 9 апреля канониры начали подготовку к предстоящей игре. Тренировку смогли посетить представители СМИ.

Напомним, команды встречались 3 апреля. В полуфинале Кубка России оружейники проиграли «Уралу» со счетом - 0:1.

- От матча ожидаем только победы и очень надеемся на поддержку болельщиков, - сказал защитник оружейников Анри Хагуш на вопрос о предстоящем матче.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Главный врач команды Александр Резепов сообщил журналистам, что голкипер канониров Михаил Левашов уже приступил к работе по индивидуальному плану. Повреждение четвертого пальца футболист получил в матче 21 тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- До трех недель у него не будет вратарской работы. Раньше, чем через четыре недели мы его не сможем увидеть на поле, - отметил Александр Резепов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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